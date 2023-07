Wśród amatorów produktów pszczelich szczególnie ceniony jest miód spadziowy. Jest to jednocześnie bodaj najdroższy z krajowych gatunków miodu. Niewielu jednak wie, czym tak naprawdę jest spadź i jakie są właściwości pozyskiwanego z niej miodu.

Odpowiedź na pytanie czym jest spadź jest dość złożone. Zanim jednak na nie odpowiemy temat pozwolimy sobie przedstawić obrazowo: pewnie nie raz widzieliście Państwo liście drzew pokryte lśniącym, lepkim nalotem. Jeżeli ktoś z Państwa był na tyle ciekawy świata, że posmakował tegoż nalotu, dowiedział się, że charakteryzuje się on przyjemnym słodkim smakiem. To właśnie jest spadź.

Jak powstaje spadź?

Ale skąd spadź bierze się na powierzchni liści czy igieł drzew? Odpowiadają za to szkodniki żerujące na tychże roślinach. Mowa tu między innymi o takich rodzinach jak mszyce, miodunki, czy czerwce. Odżywiają się one sokiem obecnym w tkankach roślinnych. Sok ten zawiera spore ilości cukrów, ubogi jest natomiast w białko. Aby pozyskać odpowiednią ilość ostatniego z wymienionych składników, owady muszą niejako przefiltrować duże ilości soków komórkowych. Pobierają z niego białko i tylko część cukrów. Pozostałą ilość wydalają na powierzchnie liści czy też igieł.

Jak łatwo się domyśleć ze wspomnianego akapitu spadź pojawia się zarówno na drzewach liściastych, jak i iglastych. Do najczęściej spadziujących drzew należy jodła, świerk, a także klon, lipa czy dąb.

Dlaczego miód spadziowy jest tak drogi? Ile kosztuje miód spadziowy?

Częściową odpowiedź na powyższe pytanie można znaleźć w poprzednim akapicie: mianowicie zarówno lasy liściaste, jak i świerkowe, czy jodłowe są na przeważającej części kraju rzadkością. Najczęściej mamy do czynienia z klasyczną monokulturą sosnową (na sosnach niezwykle rzadko pojawia się spadź), wzbogaconą ewentualnie o drzewostany brzozy. Typowo „spadziowym” regionem są Góry Świętokrzyskie, czy też obszary podgórskie. Ograniczony zasięg produkcji odpowiada zatem za dość wysokie ceny miodu spadziowego.

Spadź jest też trudnym i nieprzewidywalnym pożytkiem. Tak naprawdę nie jesteśmy do końca w stanie przewidzieć kiedy i w jakiej ilości się pojawi. Bywają lata, w których nie pojawia się w ogóle. Jest to również pożytek bardzo wrażliwy na działanie czynników pogodowych: przy chłodnej wiośnie rozwój owadów zostaje spowolniony, przez co spadź może nie pojawić się w ogóle. Z drugiej strony intensywne deszcze spłukują z powierzchni liści wydzielony przez owady nalot, jak i same owady.

Ceny miodów spadziowych wyraźnie przekraczają koszt zakupu miodów nektarowych. Porównywalne z nimi są jedynie ceny miodów wrzosowych.

Słoik miodu o pojemności 0,9 litra (1,25-1,30 kosztuje obecnie 50-70 zł). W sprzedaży hurtowej miód spadziowy kosztuje nawet poniżej 20 zł za kilogram.

Pszczoły na pożytkach spadziowych

Spadź charakteryzuje się specyficznym składem chemicznym: oprócz powszechnych w innych odmianach miodu glukozy i fruktozy, zawiera ona również bardziej złożone cukry, które przez pszczoły trawione są w ograniczonym stopniu. Nie należy zatem zimować pszczół na miodzie spadziowych – jego spożycie doprowadza bowiem do szybszego wypełnienia jelita co negatywnie wpływa na zimowlę.

Z drugiej stron spadź ma także swoje zalety: to nie tylko źródło poszukiwanego przez konsumenta miodu: pożytki spadziowe charakteryzują się też imponującą wydajnością, która może sięgać nawet 1000 kg z hektara drzewostanu. W przypadku pożytków nektarowych wynik taki jest praktycznie nieosiągalny.

Właściwości miodu spadziowego

W handlu spotykamy zazwyczaj miód ze spadzi iglastej, miód ze spadzi liściastej, bądź miód nektarowo – spadziowy. Ten ostatni – jak sama nazwa wskazuje jest efektem pracy pszczół zarówno na pożytkach kwiatowych, jak i spadziowych.

Barwa i smak miodu spadziowego w dużej mierze zależy od źródła pochodzenia spadzi. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że są to miody o ciemnym zabarwieniu. Miód ze spadzi liściastej posiada lekko żółtawy odcień, miód ze spadzi liściastej jest natomiast lekko zielonkawy.

Miody spadziowe są miodami stosunkowo wolno krystalizującymi. Proces trwa od kilku miesięcy do nawet roku.

Na co pomaga miód spadziowy?

Miodom spadziowym, tak jak i nektarowym przypisywane są liczne właściwości zdrowotne. Aby je opisać powołamy się na opracowanie „Apiterapia – Leczenie miodem i innymi produktami pszczelimi” (autorzy prof. Bogdan Kędzia Elżbieta Hołderna – Kędzia). W książce czytamy co następuje:

Miód ze spadzi liściastej stosujemy na dolegliwości ze strony układu moczowego, zapaleń stawów, chorób dróg żółciowych, wątroby i jelit

Miód ze spadzi liściastej warto stosować w chorobach serca i układu krwionośnego, zapaleniu żył, hemoroidach, Warto go też stosować w chorobach układu pokarmowego (biegunki, zapalenie jelit) i układu wydalniczego (zapalenie pęcherza moczowego, zapalenie nerek, czy kamica nerkowa).

Miód nektarowo – spadziowy stosować można w chorobach serca i układu krążenia, a także przy zaburzeniach trawienia.

Cechą wspólną wszystkich trzech gatunków (tak jak i wszystkich innych miodów) są ich wysokie walory odżywcze. Stosować je zatem warto w stanach wyczerpania fizycznego i psychicznego, a także w okresie rekonwalescencji po przebytych chorobach.

Pamiętajmy jednak, że każdy miód charakteryzuje się bardzo wysoką kalorycznością. Spożywanie go w nadmiarze łatwo doprowadzić może do nadwagi i otyłości. Jedzmy zatem miód na zdrowie, ale jednak z umiarem.