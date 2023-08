Drugie z pytań postawionych w tytule jest nieco przewrotne. Praktycznie każdy pokarm będzie bowiem dobry, o ile podany zostanie we właściwej ilości i w optymalnym terminie. Przyjrzyjmy się jednak dostępnym opcjom.

O tym dlaczego karmimy pszczoły, oraz w jaki sposób prawidłowo przeprowadzić karmienie pisaliśmy już w jednym z poprzednich artykułów.

Nie odpowiedzieliśmy w nim jednak na podstawowe pytanie: czym powinniśmy karmić pszczoły? Warto zatem rozwinąć temat i przyjrzeć się dostępnym możliwościom.

Czy pszczoły mogą zimować na miodzie?

Oczywiście że tak. Wszak od milionów lat to właśnie miód był pokarmem, którym pszczoły odżywiały się w trakcie zimowli, i nie doprowadziło to przecież do ich wymarcia. Prawdą jednak jest to, że z punktu widzenia gospodarki pasiecznej jest to działanie całkowicie nieracjonalne. Po pierwsze, miód jest kilkukrotnie droższy od innych rodzajów pokarmu stosowanych do karmienia pszczół (syropu cukrowego, czy inwertów). Dużo bardziej opłaca się zatem pozyskać miód i uzupełnić zimowe zapasy jego tańszym zamiennikiem. Szczególnie, że nie wykazano, by zimowanie pszczół na miodzie dawało lepszy efekt niż na jego substytutach. Podobnie nie wykazano też, by pewna domieszka miodu w zapasie zimowym poprawiała przebieg zimowli.

Odrębna kwestia to to, że nie każdy rodzaj miodu pozytywnie wpływa na zimowlę. Niektóre gatunki – na przykład miód rzepakowy wykazują tendencję do wczesnego krystalizowania przez co będzie on trudny do pobrania. Z kolei miód spadziowy zawiera pewien udział cukrów słabo trawionych przez pszczoły co doprowadzi do przepełnienia jelita, biegunek i pogorszenia warunków higienicznych w ulu. Warto też dodać, że miód jest potencjalnym źródłem zakażenia chorobami - może zawierać choćby przetrwalniki zgnilca amerykańskiego, ale też innych jednostek chorobowych. Dlatego karmienie zamiennikami miodu jest po prostu bezpieczniejsze.

Karmienie pszczół syropem cukrowym

Podstawowym, najstarszym i najważniejszym pokarmem do zimowego karmienia pszczół jest syrop cukrowy. Jest to nic innego jak rozpuszczony w wodzie cukier biały (sacharoza). Do karmienia zimowego stosujemy zazwyczaj roztwór przygotowany w stosunku 3:2 tzn. trzy kilogramy cukru rozpuszczone w dwóch litrach wody. Przy tym stężeniu przygotowanie roztworu wymaga ogrzania wody, lub mechanicznego mieszania. Z ogrzewaniem powinniśmy jednak być ostrożni – roztwór nie może się bowiem zagotować, gdyż wydzielają się wówczas związki szkodliwe dla pszczół. Syrop cukrowy warto podawać w nieco wyższej temperaturze (ok. 35 st.C), co zwłaszcza w chłodniejszych okresach ułatwi pszczołom odparowanie wody. Niemniej pamiętajmy, że ciepły syrop prędzej sprowokuje rabunek. Inna sprawa, że przy właściwym prowadzeniu pasieki i odpowiedniej technice karmienia, rabunki tak czy inaczej nie powinny być problemem.

Jakie są zalety syropu cukrowego? Przede wszystkim jego cena. Mimo, iż cukier obecnie jest bardzo drogi – ceny wahają się w granicach od 5 do 6 zł/kg, i tak wypada on taniej od innych produktów stosowanych do karmienia pszczół. Syrop cukrowy jest chętnie pobierany przez owady, i nie wykazuje tendencji do przedwczesnej krystalizacji. Przygotowywanie pokarmu we własnym zakresie daje też możliwość stosowania np. dodatków ziołowych.

Wśród pszczelarzy krąży wiele opinii co do różnicy w jakości cukru pochodzącego od różnych producentów. Czy tak jest faktycznie? Jest to raczej mit, gdyż żadne badania jak na razie nie wykazały różnic w przebiegu zimowli pszczół żywionych cukrem od różnych producentów.

Syropy inwertowane

Drugim rodzajem pokarmu jakie możemy stosować w zimowym karmieniu pszczół to syropy inwertowane na bazie cukru buraczanego. Czym różnią się one od syropów przygotowywanych we własnym zakresie. Po pierwsze ceną (o tym za chwilę), ale też wpływem na rodzinę pszczelą. Sacharoza obecna w zwykłym syropie cukrowym wymaga hydrolizy, do cukrów prostych – glukozy i fruktozy. Proces ten prowadzony jest przez pszczoły, i jest on dla nich mocno eksploatujący. W produkcji inwertu stosuje się natomiast enzymy rozkładających dwucukier sacharozę, przez co oszczędzamy pszczołom pracy. Inwert wykazuje też nieco mniejszą tendencję do prowokowania rabunków. Jest to też pokarm wygodny – nie wymaga on żadnej obróbki, i po zakupie jest już gotowy do nalania w podkarmiaczki.

Jakie są wady tego produktu? Przede wszystkim cena. Kilogram syropu kosztuje obecnie ok 6-7 zł. Pamiętajmy jednak, że syrop taki zawiera w swoim składzie zaledwie ok. 70 proc. cukrów. W przeliczeniu na czysty składnik, cena pokarmu pochodzącego z syropu inwertowanego będzie wyraźnie wyższa niż syropu przygotowywanego we własnym zakresie.

Odrębną grupę pokarmów stanowią syropy na bazie skrobi zbożowej – zwykle pszennej lub kukurydzianej. Powstają one w procesie hydrolizy wspomnianej skrobi, który prowadzi do powstania prostszych związków. Właściwości syropów na bazie skrobi są podobne do syropów inwertowanych na bazie buraków cukrowych. Niektórzy pszczelarze wskazują jednak na większą tendencję takiego syropu do przedwczesnej krystalizacji.

Na koniec tej części artykułu warto też zastanowić się nad tym, czy zastosowanie inwertu faktycznie stwarza lepsze warunki dla kondycji rodziny. Zwolennicy tego rodzaju syropów wskazują na wspomniane wyżej mniejsze obciążenie fizjologiczne pszczół. Jednak pamiętajmy, że odparowanie wody i hydrolizę sacharozy przeprowadza pokolenie letnie, które i tak nie doczeka zimowli. Z drugiej strony zwłaszcza przy zakarmianiu pszczół po późnych pożytkach (nawłoć, wrzos), lub w przypadku rodzin słabych, czy obciążonych chorobami, łatwiejsza strawność inwertu może przyczynić się do lepszej zimowli. Zatem pytanie o zasadność wykorzystania syropów inwertowanych pozostawiamy otwarte.

Jaki pokarm wybrać?

W pewnym uproszczeniu można jednak powiedzieć, że kwestia wyboru poszczególnych pokarmów ma drugorzędne znaczenie. Prawidłowo zakarmiona, zdrowa rodzina, która wcześniej została właściwie przygotowana do zimowli, z powodzeniem ją przetrwa. Oczywiście pod warunkiem, że dostanie odpowiednią dawkę pokarmu w optymalnym terminie i przez cały sezon będzie utrzymana w dobrej kondycji. Wydaje się zatem, że przy wyborze danego produktu skupić należy się przede wszystkim na kwestiach finansowych i organizacyjnych. Samodzielnie produkowany syrop cukrowy będzie zwykle najtańszy, niemniej w dużych pasiekach jego przygotowanie będzie bardzo pracochłonne, a i koszt energii związany z podgrzaniem wody będzie zauważalny. Dlatego każdy pszczelarz musi indywidualnie wycenić wartość danego pokarmu, uwzględniając nie tylko jego cenę, ale też wygodę stosowania.

A Wy jakie pokarmy stosujecie w swoich pasiekach?