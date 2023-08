Rabunki to zmora drugiej połowy lata. Przypominamy o tym, jak uchronić nasze rodziny przed nalotem obcych pszczół, a także co zrobić, gdy rabunek już się pojawi.

Zjawisko rabunków możliwe jest wiosną (w sytuacji gdy rodzina po zimowli nie posiada wystarczającego zapasu pokarmu), niemniej najczęściej ze zjawiskiem tym mamy do czynienie teraz – latem, i ewentualnie wczesną jesienią. Dlaczego?

Dlaczego pszczoły się rabują?

Skłonność ta wynika z kombinacji dwóch czynników. Po pierwsze, rodziny są teraz w bodaj szczytowym etapie swojego rozwoju, co oznacza, że również ich potrzeby pokarmowe są bardzo wysokie. Przyjmuje się, że łącznie w okresie od października do marca rodziny zużywają ok. 12 kg pokarmu – średnio 2 kilogramy miesięcznie! Tymczasem zużycie pokarmu w czerwcu, lipcu i sierpniu wynosi odpowiednio 30, 17 i 12 kg. O ile jednak w czerwcu z reguły mamy w środowisku dostatek pożywienia, to już w lipcu sytuacja znacznie się pogarsza. I tu pojawia się właśnie drugi z omawianych czynników. Na większej części kraju od zakończenia kwitnienia lipy (ok. 10 lipca) nie ma już wystarczających zasobów pożywienia. Owszem, kwitną jeszcze gryki, czy nawłocie, jednak występują one raczej lokalnie. Prowadzi to do sytuacji w której pszczołom zaczyna w środowisku brakować pokarmu. A co robię wtedy nasze podopieczne? Ano szukają pokarmu tam, gdzie mogą go znaleźć. A gdzie znaleźć bogate źródło pożywienia jak nie w innych rodzinach?

Skutki rabunków

Rabunki mogą zachodzić zarówno w obrębie jednej pasieki (tzn. jedne rodziny atakują sąsiednie ule), lub też rabujące pszczoły mogą pochodzić z innych stanowisk. Zazwyczaj rabunek zaczyna się wówczas, gdy pojedynczym „rabusiom” udaje się wynieść z danego pnia choćby małą ilość pokarmu. Jest to wówczas dla innych owadów z danej rodziny sygnał do tego, że w danym miejscu znajduje się bogate źródło pokarmu. Następuje wówczas mniej, lub bardziej zmasowany atak. Nie każdy rabunek jest jednak taki sam. Mogą wystąpić tzw. ciche rabunki, kiedy pszczelarz nie ma nawet świadomości, że gniazdo zostało zaatakowane. Jednak występują też rabunki w nasilonej formie, kiedy to następuje masowy atak nie tylko na pojedynczą rodzinę, ale również na inne pnie w pasiece. Przy silnym rabunku dochodzi często do zażądlenia matki, a zdezorientowane robotnice z ula macierzystego, same dołączają do pszczół rabujących i niejako okradają własne gniazdo. W takim przypadku żywot rodziny kończy się.

Istnieje jednak również druga strona medalu. Rabunki stanowią nie tylko zagrożenie dla pasiek rabowanych, ale też rabujących Już przy omawianiu problemu zgnilca amerykańskiego, mówiliśmy, że często to właśnie rabowanie słabszych rodzin przez silne jest częstym źródłem zakażenia. Słabe rodziny są bowiem słabe nie bez powodu – za ich kiepską kondycję często odpowiadają choroby. Nie tylko zgnilec amerykański, ale choćby warroza, nosemoza jak i szereg nieco rzadszych jednostek chorobowych. Podsumowując: podczas rabunku nasze pszczoły znoszą z innych pasiek nie tylko wziątek, ale też wszelkie patogeny.

Jak rozpoznać rabunek?

Zwłaszcza silny rabunek dość łatwo jest rozpoznać. Obserwujemy wówczas pszczoły intensywnie kłębiące się wokół danego ula, i próbujące dostać się do jego wnętrza przez wszelkie możliwe nieszczelności. Charakterystyczna jest również pozycja lotu pszczół rabujących: nie lądują one od razu na mostku wylotkowym, a unoszą się przed ulem, tak jakby szukały miejsca do ataku. Na wylotkach, a także pod nimi można dostrzec walczące ze sobą robotnice, martwe pszczoły, a także drobinki wosku pochodzące z rabowanych plastrów.

Podstawa to mocne i wyrównane rodziny

Na szczęście rabunków w pasiece można stosunkowo łatwo uniknąć. Wiemy bowiem dobrze co należy robić (a właściwie czego nie robić) żeby nie zachęcić pszczół do atakowania naszych rodzin. Jednak głównym filarem uniknięcia rabunku jest dobra kondycja rodzin. Silne rodziny z jednej strony będą w stanie z łatwością obronić się przed intruzami, z drugiej zaś strony same będą mniej skłonne do rabowania innych pni.

Jak nie sprowokować rabunku?

Rabunek bardzo łatwo jest sprowokować poprzez niewłaściwą pracę w pasiece. Szczególnie istotne jest odpowiednie przeprowadzenie karmienia naszych pni.

Luka pożytkowa wymaga od nas uzupełniania zapasu pokarmu w ulu. W większości pasiek podkarmianie zaczyna się już od połowy lipca (karmienie pobudzające), zaś pod koniec sierpnia rozpoczynamy uzupełnienie pokarmu, który służył będzie naszym pszczołom aż do wiosny.

Podanie pokarmu daje rodzinom złudzenie pożytku, przez co zaczynają one intensywne poszukiwanie pożywienia w otoczeniu. Z jednej strony rozluźnia to „szyki obronne” danej kolonii, z drugiej zaś zachęca pszczoły do poszukiwania pokarmu w sąsiednich ulach.

Rabunek może sprowokować zwłaszcza nieuważna aplikacja pokarmu – tzn. przypadkowe rozlewanie go poza ulem, ale też podawanie go o niewłaściwej porze dnia. Dlatego też karmienie pszczół bezwzględnie prowadzimy wieczorem, po zakończonym oblocie pszczół, najlepiej w takiej ilości, by do rana podkarmiaczki zostały już opróżnione. Karmić należy wszystkie rodziny jednocześnie.

Prawdziwym kuriozum jest natomiast spotykane niekiedy podkarmianie rodzin poza ulami poprzez wystawianie podkarmiaczek na pasieczysku. Podobnym kuriozum jest też np. osuszanie plastrów, odsklepin, czy wiader po pokarmie na pasieczysku. O wystąpieniu takiego „pożytku” prędko zwiedzą się wszystkie pszczoły w okolicy, co drastycznie zwiększa ryzyko rabunków. Należy też unikać pozostawiania niezabezpieczonych plastrów, ramek czy sprzętu pasiecznego w miejscach dostępnych dla pszczół.

Sporo zależy też od samego pokarmu. Mówi się o tym, że syropy inwertowane charakteryzują się mniej intensywnym zapachem, przez co nie prowokują rabunków. Jeżeli podkarmiamy rodziny pokarmem cukrowym, należy go natomiast podać po wystudzeniu. Wówczas nie wydziela on tak intensywnego zapachu jak ciepły syrop.

Kolejna kwestia to ułatwienie pszczołom obrony swojego terytorium. W okresie nasilonych rabunków – a zwłaszcza po rozpoczęciu podkarmiania należy zwęzić wylotki, tak aby strażniczkom łatwiej było odeprzeć atak. Bezwzględnie należy też usunąć wszelkie nieszczelności przez które rabusie mogą dostać się do gniazda. W sezonie występowania rabunków należy wykonywać tylko niezbędne przeglądy, zaś ich czas należy skrócić do minimum. Z jednej strony otwarte gniazdo będzie zachęcać obce pszczoły do ataku, z drugiej zaś każda nasza ingerencja dezorganizuje rodzinę, w tym także osłabia możliwości obrony.

Jak poradzić sobie z rabunkiem?

Opanowanie rabunków – zwłaszcza już w ich zaawansowanym stadium nie jest zadaniem łatwym. Można próbować zlikwidować go poprzez zwężenie wylotków na szerokość jednej pszczoły, lub gdy to nie pomaga zamienić miejscami ul rabowany z rabującym. Jednak w wielu przypadkach nasze pszczoły uratuje tylko wywiezienie ula rabującego w miejsce znajdujące się poza zasięgiem lotu pszczół z naszej pasieki.

Na koniec warto raz jeszcze podkreślić, że na uniknięcie rabunków pracujemy nie tylko latem, ale przez cały sezon. Utrzymując silne, wyrównane rodziny znaczące zmniejszamy ryzyko ich wystąpienia. Dlatego zwłaszcza o tej porze roku nie należy utrzymywać rodzin słabych – jeżeli od wiosny nie doszły one do odpowiedniej siły, również nie poradzą sobie one z zimowlą, a jeśli nawet ją przetrwają, to nie będziemy z takich pni mieć większego pożytku wiosną. Takie rodziny powinno się połączyć, dzięki czemu z dwóch słabych będziemy mieli jedną rodzinę o przyzwoitej sile.

Na marginesie warto też powiedzieć, że jeżeli w naszej pasiece występują słabe rodziny należy się zastanowić nad przyczyną tego faktu. Możliwe, że odpowiada za to genetyka, przebieg pogody, choroby i pasożyty, czy wreszcie nasze błędy.