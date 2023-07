Jak mówi nam jeden z pszczelarzy, wysoki import miodu z Ukrainy doprowadził do drastycznego spadku hurtowych cen miodu. Sprawia to, że zwłaszcza duże pasieki znajdują się obecnie na granicy funkcjonowania.

W rozmowie z naszym portalem Marcin Sadowski z podlaskiej pasieki „Marcyś” podzielił się swoimi obserwacjami co do przebiegu ostatniego sezonu pszczelarskiego, ale też rynku miodu.

Czy to był dobry sezon dla pszczelarzy?

- Jeśli chodzi o wydajności uzyskiwane z jednej rodziny dawno nie było roku, który charakteryzował by się tak dużym zróżnicowaniem regionalnym. Docierają do mnie sygnały zarówno o rekordowo wysokich, jak i fatalnych zbiorach. Wszystko zależy od tego jak w danym regionie kształtowała się pogoda, zwłaszcza temperatura i rozkład opadów – tłumaczy pszczelarz.

Jak informuje, w przypadku jego pasieki miody wczesno wiosenne (wielokwiatowy i rzepakowy), a także miód akacjowy dały zadowalający plon. Gorzej natomiast sprawa wygląda w przypadku odmian późniejszych – lipowego i gryczanego. Tu produkcja nie była rewelacyjna.

Jakie ceny skupu miodu?

Optymizmem nie napawa natomiast obecna sytuacja na rynku. O ile w handlu detalicznym nie jest jeszcze najgorzej (ceny utrzymują się na poziomie zbliżonym do zeszłorocznego), to już stawki oferowane pszczelarzom w hurcie wołają o pomstę do nieba. Miody są absurdalnie tanie, trafiają się oferty skupu najtańszych odmian miodu w cenie 12-14 zł za kilogram. Jak mówi Marcin Sadowski, są to ceny absolutnie poniżej kosztów produkcji, nawet w dużych pasiekach. Co więcej to właśnie duzi producenci najmocniej odczuwają kryzys. Wielu z nich pozaciągało bowiem kredyty na rozwój pasieki, i dziś mogą mieć trudności z ich spłacaniem. Słyszymy również nie tylko o niskich cenach, ale wręcz o problemach ze zbytem miodu – niektórzy pszczelarzy nie sprzedali bowiem jeszcze zeszłorocznych zapasów.

Za przyczynę tak niskich cen miodu pszczelarz uważa dużą podaż miodu importowanego, szczególnie sprowadzanego ze wschodu. Import z Ukrainy doprowadził do sytuacji, w której hurtownie zdecydowały się nawet na wstrzymanie skupu. Nasz kraj nie jest w stanie konkurować z ukraińskimi producentami mogącymi pochwalić się rekordowo wysokimi zbiorami. Fakt ten wynika z jednej strony z lepszych warunków gospodarowania (lepsze gleby, większa koncentracja upraw, niższe koszty pracy), ale też z organizacji tamtejszego sektora pszczelarskiego. Jest on bowiem dużo bardziej skoncentrowany niż ma to miejsce w naszym kraju.

Kończy się sezon pszczelarski

Obecnie w większości pasiek na terenie kraju sezon pszczelarski dobiega końca. Na finiszu jest pozyskiwanie miodu lipowego i gryczanego. Zbiory miodu będą natomiast prowadzone jeszcze w pasiekach pracujących na późnych pożytkach, takich jak nawłoć, czy wrzos.