Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z okazji Wielkiego Dnia Pszczół przypomina o tym, w jaki sposób chronić populację tych pożytecznych owadów

Ministerstwo podkreśla, jak ważna dla człowieka jest działalność pszczół:

Pszczoły zapylają nie tylko rośliny, które są dla nas pożywieniem, także te wykorzystywane do celów ozdobnych, leczniczych, kosmetycznych i tekstylnych (np. bawełna, len).Prowadzone przez pszczoły zapylanie roślin jest jednym z najważniejszych czynników plonotwórczych. Pszczoła miodna, oprócz przyczyniania się do znacznego zwiększenia plonów, wytwarza jednocześnie cenne produkty pszczele, tj. miód, wosk, pierzgę, propolis, mleczko i jad pszczeli – czytamy w komunikacie resortu.

Jak rolnik może chronić pszczoły?

Jak dodaje, ważną rolę w ochronie populacji owadów mają rolnicy:

Ochrona pszczół i innych owadów zapylających przed niewłaściwie stosowanymi pestycydami jest przedmiotem wielkiej troski Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN). W okresie intensywnego kwitnienia roślin Inspekcja zwiększa liczbę działań kontrolnych i edukacyjnych, aby ograniczyć zagrożenia wynikające ze stosowania środków ochrony roślin. Główny Inspektor podkreśla, że bardzo ważna jest współpraca rolników z pszczelarzami, gdyż pszczoły najczęściej mają swoje pożytki w przestrzeni rolniczej na polach, łąkach i sadach - informuje resort.

Co jeszcze możemy zrobić dla pszczół?

Ministerstwo przypomina też o najprostszych działaniach wspomagających populację pszczół. Sami możemy wdrożyć takie działania jak:

goszczenie pszczół w swoim ogrodzie;

dbanie o środowisko naturalne;

zakładanie kwietnych łąk;

sadzenie lub sianie roślin miododajnych o różnych terminach kwitnienia;

niewypalanie traw ani łodyg i kwiatów zeszłorocznych – wiele gatunków owadów właśnie tam się kryje;

ustawianie dla pszczół (szczególnie w słoneczne dni) miejsc z wodą, popularnie zwanych poidełkami, zawierających drobne kamyczki lub żwirek, aby owady mogły spokojnie się napić bez zagrożenia moczenia skrzydełek.

Wsparcie dla pszczelarzy

Jak podkreśla Ministerstwo, w tym roku o dofinansowanie do przezimowanych rodzin pszczelich mogli ubiegać się hodowcy, którzy prowadzą działalność nadzorowaną i są wpisani do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii i ewidencji producentów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W trwającym do 31 maja 2023 r. naborze pszczelarze złożyli 43,6 tys. wniosków. W związku z dużym zainteresowaniem tym wsparciem zwiększona została do 80 mln zł pula środków przeznaczonych na ten cel. Od 14 lipca trwa wypłata środków z tego tytułu. Na konta prawie 43 tys. pszczelarzy trafiło już ponad 75 mln zł. Aktualna stawka wsparcia to 50 zł do każdej rodziny pszczelej, której udało się przetrwać zimę. Zwiększona pula środków oznacza, że wszyscy, którzy spełniają warunki otrzymają pomoc.

Na koniec warto dodać, że dobrze wszystkim znana pszczoła miodna (Apis mellifera), to tylko jeden z wielu gatunków pszczół żyjących w naszym kraju. Polskę zamieszkuje około 470 gatunków pszczół, na całym świecie sklasyfikowano do tej pory około 20 tys. gatunków tych owadów. Na równi z pszczołą miodną pełnią one bardzo ważną funkcję w ekosystemach.