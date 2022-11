Detaliczna cena miodu jest wypadkową kilku czynników. Najważniejsze z nich to gatunek produktu, oraz kupowane ilości. Sprawdzamy ile kosztuje słoik miodu prosto z pasieki.

Ceny miodu zależą od kilku czynników. Spośród nich największe znaczenie ma gatunek, oraz ilość nabywanego produktu

Ceny miodu w detalu wahają się od 35 do nawet 70 zł za słoik 0,9 litra

Cena miodu zależy od kilku czynników. Zależy ona od regionu kraju, wielkości prowadzonej pasieki, czy pory roku w której chcemy go zakupić. Jednak największy wpływ na ceny miodu mają dwie rzeczy: ilość kupowanego produktu i jego gatunek.

O ilości kupowanego produktu nie będziemy się zbytnio rozwodzić. Wprawdzie ceny hurtowe są zwykle o kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt procent niższe od detalicznych, to niewielu konsumentów zakupi miód w 15 kilogramowych wiadrach, o 200 litrowych beczkach nie wspominając. Miód w ilościach hurtowych sprzedawany jest głównie przez duże pasieki do firm konfekcjonujących produkt, lub do zakładów spożywczych. Handlem detalicznym zajmują się zwykle mniejsze pasieki.

Jakie są ceny miodu?

Skupmy się zatem na cenach detalicznych miodu, bowiem dla przeciętnego konsumenta to one będą najbardziej wymowne. Wprawdzie miód sprzedawany jest w różnych opakowaniach (np. 330 ml – ok. 460 g., lub 450 ml – ok 600 g.), to najpopularniejszym rodzajem opakowań są słoiki o pojemności 900 ml mogące pomieścić około 1200 g miodu. Przyjrzyjmy się zatem jak kształtują się ceny wybranych gatunków miodu. Według danych z portali ogłoszeniowych kształtują się one następująco: