Jak przechowywać miód? Czy miód może się zepsuć? W obiegowej opinii można się spotkać z twierdzeniem, że miód jest produktem niemal wiecznym. W rzeczywistości jednak niewłaściwe przechowywanie produktu może doprowadzić do szybkiego pogorszenia jakości i utraty walorów prozdrowotnych.

Stwierdzenie, że miód jest produktem wiecznym jest może nieco na wyrost, niemniej prawidłowo pozyskany i przechowywany miód jest produktem o bardzo długim okresie przydatności do spożycia. Polskie normy określają, że miód przechowywać można przez okres do 3 lat od wyprodukowania. Jest to jednak definicja czysto urzędowa, w rzeczywistości okres trwałości jest znacznie dłuższy. Wszyscy znają pewnie legendę o tym, że miód znaleziony w egipskich piramidach nadawał się do spożycia po upływie kilku tysięcy lat. Czy to prawda, czy nie – tego nie wiemy. Jak w każdej legendzie jest tu jednak ziarnko prawdy: niska temperatura panująca we wnętrzu piramid rzeczywiście sprzyjała zachowaniu wysokiej jakości produktu.

Oczywiście że tak. Wiecie Państwo już o tym po lekturze naszego poprzedniego materiału dotyczącego między innymi procesu fermentacji miodu. Jednak to nie koniec zagrożeń: w źle przechowywanym miodzie rośnie między innymi stężenie szkodliwego hydroksymetylofurfuralu (HMF), obniżeniu ulega również aktywność obecnych w miodzie enzymów, przez co wartości prozdrowotne produktu ulegają pogorszeniu.

Jak przechowywać miód?

Zachodzeniu opisanych powyżej procesu sprzyjają dwa czynniki: podwyższona temperatura i nasłonecznienie. Logicznym jest zatem to, że miód należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla promieni słonecznych, oraz charakteryzujących się umiarkowanie wysoką temperatura. Źródła nie są zgodne co do dokładnej wartości temperatur w jakich powinno przechowywać się miód. Przyjmuje się, że optimum termiczne mieści się w zakresie 8 – 20 st.C. Warto nadmienić, że im niższa temperatura, tym miód szybciej skrystalizuje. Najlepszym miejscem do przechowywania miodu są przydomowe piwnice (pod warunkiem, że nie są one zawilgocone). Miód można jednak przechowywać także w warunkach domowych. Teoretycznie miód przechowywać można także w lodówce, absolutnie nie jest to jednak konieczne.

Miód w otwartych czy zamkniętych słoikach?

Miód należy przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach (np. słoikach, wiadereczkach), gdyż łatwo pochłania on wilgoć i obce zapachy z otoczenia. W ten sposób bardzo łatwo można pogorszyć jego walory.

Często pojawiającym się pytaniem jest również to, czy tuż po odwirowaniu miód należy od razu umieścić w słoikach, czy też powinien on kilka dni odstać w otwartych naczyniach. Są tutaj dwie szkoły: starzy pszczelarze mawiają, że miodu nie należy od razu zamykać w szczelnych pojemnikach, powinien on wcześniej odstać 2 – 3 doby. Takie działanie według nich ma na celu odparowanie nadmiaru wody. Współcześnie wiemy jednak, że takie postępowanie może nam jedynie zaszkodzić. Miód pozostawiony w otwartych naczyniach prędzej pobierze wodę z powietrza niż odda wilgoć do atmosfery. W momencie, gdy wilgotność miodu jest już podwyższona, może to sprzyjać omówionemu już procesowi fermentacji. Prawidłowym postępowaniem jest zatem „zamykanie” miodu tuż po jego pozyskaniu.