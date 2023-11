Propolis jest produktem pszczelim o bodaj najlepiej udokumentowanych właściwościach leczniczych. Dość powszechnie wykorzystuje się go w farmacji, jednak z dobrym skutkiem nalewkę propolisową możemy przygotować samodzielnie.

O tym, czym jest propolis, i jakie ma właściwości lecznicze pisaliśmy już niejednokrotnie na łamach naszego portalu. Mówiąc w telegraficznym skrócie: propolis, to rodzaj masy, przy użyciu której pszczoły uszczelniają niewielkie (do 3 mm) przestwory wewnątrz gniazda. Poza tym masa ta służy także do celów higienicznych: ze względu na swoją wysoką aktywność biobójczą, propolis używany jest do dezynfekcji powierzchni wewnątrz gniazda (w tym do odkażania komórek, w których rozwijać się będzie nowe pokolenie pszczół), czy też zabezpieczenia ciał intruzów (np. gryzoni), których robotnice nie są w stanie usunąć z ula.

Właściwości propolisu

Propolis jest produktem pszczelim o bodaj najlepiej poznanych właściwościach prozdrowotnych: najczęściej wskazuje się na jego właściwości antyseptyczne. Pozwalają one na szerokie zastosowanie zewnętrzne, w leczeniu trudno gojących się ran, owrzodzeń, czy też tzw. stopy cukrzycowej. Wewnętrznie propolis wspomaga leczenie stanów zapalnych gardła i jamy ustnej, ale też zapaleń układu oddechowego, wątroby, czy też biegunek. Ekstrakty propolisowe stosowane w recepturach aptecznych różnią się nieco od tych pozyskiwanych w warunkach domowych. Podstawową ich zaletą jest standaryzacja pod względem aktywności mikrobiologicznej. Mówiąc najprościej, aktywność mikrobiologiczna surowego propolisu będzie zmienna w zależności od rodzaju roślin, z jakich został on pozyskany, warunków pogodowych, czy pory roku. Standaryzacja pozwala tak dobrać stężenie ekstraktu, aby jego właściwości zdrowotne były relatywnie stałe. Tak przygotowane ekstrakty wykorzystywane są w farmacji choćby do przygotowywania maści, czy też opatrunków stosowanych w leczeniu ran.

Domowa nalewka propolisowa

Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby ekstrakt propolisowy (w postaci nalewki alkoholowej) przygotować w warunkach domowych. Opracowanie „Apiterapia. Leczenie miodem i innymi produktami pszczelimi” (autorzy. Prof. Bogdan Kędzia, Elżbieta Hołderna-Kędzia) podaje następujący przepis na wspomniany preparat:

Surowy propolis, możliwie najbardziej rozdrobniony, po wychłodzeniu w lodówce przenosi się do naczynia z ciemnego szkła i zalewa około 70 proc. alkoholem etylowym (70 ml spirytusu zmieszane z 30 ml przegotowanej wody), w stosunku 1:10, 1:20 lub 1:30). Naczynie zamyka się szczelnie korkiem i pozostawia w ciemnym miejscu w temperaturze pokojowej na 8-10 dni. Przez cały czas naczynie wstrząsa się kilka razy dziennie. Otrzymaną nalewkę umieszcza się w lodówce na 12 godzin, a następnie sączy się przez gazę i watę. W ten sposób otrzymuje się nalewki zawierające ok. 10, 20 i 30 proc. propolisu w odniesieniu do masy użytego surowca.

Nalewka propolisowa bez alkoholu

Istnieje również receptura pozwalająca na przygotowanie preparatu bez użycia etanolu. Mowa tu o ekstraktach wodnych. Wspomniane opracowanie podaje następujący przepis:

Wodne ekstrakty propolisowe przygotowuje się najczęściej wykorzystując surowy propolis poddany ekstrakcji wodą o temperaturze 25-121 st. C przez 10 minut do 96 godzin. Stosunek surowca do wody wynosi od 1:1 do 1:37,5. Najczęściej ekstrakcję surowego propolisu prowadzi się temperaturze 100 st.C przez godzinę, a stosunek surowca do wody wynosi 1:10.

Jak stosować nalewkę propolisową

Jak wskazuje opracowanie „Apiterapia…” nalewkę propolisową stosuje się przede wszystkim w zastosowaniach wewnętrznych.