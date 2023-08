W ostatnich dniach szeroko rozpisywaliśmy się o problemie zgnilca amerykańskiego pszczół. Przyszła pora, aby omówić mechanizmy pozwalające nam na minimalizację ryzyka wystąpienia choroby w naszych pasiekach.

Jeśli chodzi o ochronę pasieki przed zgnilcem z jednej strony możliwości pszczelarzy są ograniczone. Choroba wszak przenosi się poprzez wiele wektorów: jeżeli w zasięgu lotu pszczół znajdują się zakażone pnie, przetrwalniki mogą być przenoszone poprzez kwiaty, błądzące pszczoły, rójki, czy też rabunki. Tak naprawdę nie mamy możliwości eliminacji wspomnianych wektorów. Nie oznacza to jednak że powinniśmy stać z założonymi rękoma, mamy bowiem pewne sposoby, które być może nie uchronią nas w stu procentach przed chorobą, jednak wyraźnie zmniejszą ryzyko jej wystąpienia. Co więcej, zasad tych jest bardzo wiele, i z pewnością nie starczy nam miejsca by szczegółowo omówić je wszystkie. Skupimy się jednak na tych najważniejszych. Omówimy je głównie na bazie biuletynu wydanego przez Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB w Puławach, oraz zaleceniach Inspekcji Weterynaryjnej. Dodajmy, że omówione niżej zasady tyczą się nie tylko profilaktyki zgnilca, ale także innych chorób groźnych dla naszej pasieki.

Podstawa to silne rodziny

Pierwszy i podstawowy sposób na uchronienie się przed zgnilcem to utrzymywanie silnych i zdrowych rodzin. Bardziej podatne na zakażenia są bowiem kolonie mało liczne, osłabione przez choroby i pasożyty (np. warrozę), ale przede wszystkim rodziny głodne.

Dlaczego przede wszystkim? Przynajmniej z dwóch powodów: jeżeli w rodzinie panuje głód, to naturalną skłonnością takich kolonii jest poszukiwanie pokarmu w innych źródłach, w tym w obcych pasiekach. Jak pisaliśmy już wcześniej zwłaszcza silne rodziny, które nie posiadają odpowiednich zapasów pokarmu będą rabowały słabsze pnie, które potencjalnie mogą być skażone przetrwalnikami zgnilca. Druga rzecz, to wpływ głodu na odporność pszczół. Przy niższym stężeniu cukrów w przewodzie pokarmowym szybciej dochodzi do rozwoju patogenów i infekcji. Dlatego też w dłuższych przerwach poużytkowych – szczególnie zaś w okresie następującym po ostatnim miodobraniu niezbędna jest kontrola, i ewentualne uzupełnianie żelaznego zapasu pokarmu. Pamiętajmy jednak że nie należy też przekarmiać rodzin – w okresie wychowu pokolenia zimującego doprowadzi to bowiem do ograniczenia czerwienia matki, i gorszej kondycji rodziny przed, w trakcie i po zimowli.

Osobna kwestia to konieczność łączenia słabych pni. Z nędznych rodzin pożytek będziemy bowiem mieli niewielki – mogą one nie przetrwać zimy, nawet zaś jeśli się to uda to ich rozwój wiosenny będzie zachodził bardzo powoli, i może się okazać że do siły dojdą one dopiero na zakończenie sezonu.

Tylko bioasekuracja może nas uratować

W profilaktyce chorób pszczół (jak i innych gatunków zwierząt) nie do przecenienia jest rolna ochrony biologicznej (bioasekuracji). Jest to pojęcie niezwykle rozległe, w dużym uproszczeniu możemy jednak powiedzieć że pod tym hasłem rozumiemy wszelkie mechanizmy mające na celu powstrzymanie szerzenia się i rozwoju infekcji w naszej pasiece. Bioasekurację tą – zwaną też ochroną biologiczną, można podzielić na dwa podpunkty: bioasekurację zewnętrzną, i wewnętrzną. Mowa tu oczywiście o ochronie pasieki przed transferem patogenów z zewnątrz, jak i przed przenoszeniem czynników zakaźnych w obrębie naszej pasieki.

Bioasekuracja zewnętrzna jest tak naprawdę bardzo trudna - wszak nie zamkniemy pszczół w szczelnym budynku, pracując w promieniu kilku kilometrów od pasieczyska narażone są na szereg czynników chorobotwórczych. Nie znaczy to jednak że nie możemy wdrożyć procedur skutecznie chroniących naszą pasiekę.

Uwaga na okazyjne oferty

Potencjalnie dużym zagrożeniem jest wprowadzanie do pasieki rodzin, matek, czy czerwiu pochodzących z innych gospodarstw. Teoretycznie najlepszym rozwiązaniem byłoby prowadzenie chowu w cyklu zamkniętym, opierającym się wyłącznie na zwierzętach wyhodowanych we własnej pasiece. W praktyce jest to jednak dość trudne. O ile możemy (a wręcz powinniśmy) zrezygnować z przenoszenia plastrów i czerwiu z innych pasiek, czy zasilać pasiekę odkładami własnej produkcji, to już samodzielny wychów matek hodowlanych jest zadaniem trudnym, i zdecydowana większość z nas posiłkuje się matkami pochodzącymi w wyspecjalizowanych pasiek. Oczywiście nie należy z tego rezygnować – wręcz przeciwnie, wysokiej jakości matka zapewnia dobrą kondycję całej rodziny. Ważne jednak, by kupowane przez nas samice pochodziły ze znanego i sprawdzonego źródła.

Powinniśmy być też wyczuleni na oferty sprzedaży np. odkładów, czy całych pni pszczelich po okazyjnych cenach. Może się bowiem zdarzyć, że nieuczciwy pszczelarz chcąc niejako pozbyć się problemu sprzeda nam okazyjnie chore pszczoły. My zaoszczędzimy kilkadziesiąt – kilkaset złotych, w zamian za sprowadzenie na siebie i okolicznych pszczelarzy dużego problemu. Takie działanie może zachodzić jednak również nieświadomie – sprzedający po prostu nie wie, że oferowane przez niego produkty są niebezpieczne. Jeżeli już decydujemy się na zakup takich rodzin, warto poddać je kwarantannie. Ideałem byłoby umieszczenie ich na osobnym pasieczysku, nie zawsze jest to jednak realne. Minimum, to zachowanie higieny podczas przeglądu takich rodzin. Ale o tym za chwilę.

Z dużą dozą ostrożności powinniśmy też podchodzić do zakupu używanych uli, czy innego sprzętu pasiecznego. Może się bowiem zdarzyć, że będą one skażone chorobotwórczymi patogenami. Jeżeli już decydujemy się na takie działanie, sprzęt musi być koniecznie starannie oczyszczony i zdezynfekowany. Najlepszym rozwiązaniem jest tu palnik gazowy, sprawdzi się on jednak wyłącznie w przypadku uli drewnianych. Ule z tworzywa możemy skutecznie zdezynfekować przy preparatu na bazie podchlorynu sodu, czy też wodorotlenku sodu lub potasu).

Dezynfekcja na wagę złota

Mówiąc o dezynfekcji trzeba też pamiętać, że powinniśmy ją także stosować w obrębie własnej pasieki. Obowiązkowa jest zwłaszcza w przypadku postępowania z ulami pozostałymi po zamarłych rodzinach – nie wiemy przecież, czy śmierć kolonii nie nastąpiła w wyniku choroby zakaźnej. Ramki wraz plastrami z takich uli najbezpieczniej jest spalić, same ule poddać zaś opisanej wyżej dezynfekcji. Ideałem byłoby również odkażanie rąk i narzędzi po zakończeniu przeglądu każdego pnia. Wiemy dobrze, że jest to trudne w wykonaniu, postarajmy się jednak prowadzić takie działanie choćby po zakończeniu pracy w słabych, niejako „podejrzanych” pniach. Podczas przeglądów takie rodziny najlepiej jest zostawić sobie na koniec, tak by nie stwarzać ryzyka transferu patogenów na silniejsze rodziny.

Higiena gniazda

Niezwykle ważnym elementem jest też zachowanie higieny samego gniazda. Mowa tu przede wszystkim o regularnej wymianie plastrów na których rozwija się czerw. Teoria mówi, że ideałem jest wymiana 80 proc. plastrów rocznie. Po co wymieniamy plastry? Ano dlatego, że w raz z wychowem kolejnych pokoleń są one coraz silniej zanieczyszczone patogenami, i pozostawienie takich ramek w ulu prędzej czy później doprowadzić może do przekroczenia progu szkodliwości i infekcji.

Ramki pozostałe po wymianie plastrów należy koniecznie zdezynfekować – w tym przypadku również najskuteczniejszy jest płomień palnika. Jest to jednak działanie pracochłonne, zaś nowe ramki nie są przesadnie drogie, dlatego też część pszczelarzy decyduje się na spalenie starych ramek i zastąpienie ich nowymi.

Jeżeli decydujemy się na przemieszczanie ramek pomiędzy pniami (w obrębie pasieki – np. w celu wyrównywania siły rodzin) w takim celu nie powinniśmy używać plastrów ciemnych, wielokrotnie przeczerwionych.

Oczywiście podstawą profilaktyki są też regularne i uważne przeglądy, które pozwolą nam na wczesne dostrzeżenie niepokojących objawów.

Uwaga na węzę

Niejako powiązanym zagadnieniem jest kwestia higieny węzy. Zazwyczaj pochodzi ona z wosku wyprodukowanego w innych pasiekach, przez co potencjalnie może być ona wirusem patogenów. Ważne jest zatem, by węza pochodziła ze znanego źródła, w przypadku którego wiemy, że wosk został poddany obróbce termicznej i ciśnieniowej (autoklawowanie). Chcąc ograniczyć ryzyko transferu patogenu wraz z węzą część pszczelarzy – szczególnie posiadaczy dużych pasiek decyduje się na domknięcie obiegu wosku, i samodzielną produkcję węzy. Warto tu jednak pamiętać, że również taki wosk powinien być poddany autoklawowaniu.

Higiena pasieczyska

Ważną rolę pełni nie tylko zachowanie higieny wewnątrz ula, ale też w jego otoczeniu. Mowa tu o maksymalnym ograniczeniu występowania patogenu w środowisku. Co zatem należy robić, a czego zdecydowanie nie wolno?

Przede wszystkim na pasieczysku nie należy pozostawiać niezabezpieczonych plastrów, korpusów, czy uli. Z jednej strony będą one źródłem rabunku, z drugiej zaś potencjalnie mogą być one źródłem infekcji. Nie należy też pozostawiać niezabezpieczonego sprzętu, czy narzędzi pasiecznych.

Mam świadomość, że opisane wyżej działania z jednej strony nie wyczerpują tematu, z drugiej zaś stanowią one pewnego rodzaju ideał postępowania. W praktyce trudno byłoby dochować wszystkich zasad, niemniej jednak weźmy sobie je do serca. Pozwoli to bowiem ochronić nas nie tylko przed zgnilcem, ale też przed innymi chorobami. Szczególnie zaś pamiętajmy o pierwszej z wymienionych zasad. Utrzymywanie silnych, dobrze odżywionych i zdrowych rodzin to najskuteczniejszy sposób ochrony przed chorobami.