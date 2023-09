Na wniosek Polskiego Związku Pszczelarskiego, służby odpowiedzialne za jakość i bezpieczeństwo żywności opublikowały dane na temat wyników kontroli jakości miodów oferowanych na polskim rynku, w tym miodów importowanych.

W związku z trudną sytuacją pszczelarzy spowodowaną z jednej strony wysokimi kosztami produkcji, z drugiej zaś niskimi cenami miodu, czy wręcz brakiem skupu produktu, zarząd Polskiego Związku Pszczelarskiego zwrócił się do szefa resortu rolnictwa o zainicjowanie kontroli rynku miodów. Zarząd PSP zwrócił się też do służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i jakość żywności – Głównego Inspektoratu Weterynarii i Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych, o publikację aktualnych informacji na temat badań importowanego miodu.

GIW kontroluje bezpieczeństwo miodów

W odpowiedzi Głównego Inspektoratu Weterynarii czytamy, że każda przesyłka miodu z krajów trzecich podlega kontroli weterynaryjnej na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej przed dopuszczeniem do obrotu. Od dnia 1 stycznia do 27 sierpnia br. przeprowadzono 1086 takich kontroli, w tym 5 kontroli otrzymało wynik negatywny (nie zostało dopuszczone do obrotu). Z kontrolowanych przesyłek pobierano również próby do badań organoleptycznych (215 próbek) oraz laboratoryjnych (57 próbek), dla wszystkich pobranych próbek otrzymano wyniki zgodne.

Jak podkreśla GIW, Inspekcja odpowiada jedynie za bezpieczeństwo żywności. Służbą odpowiedzialną za kontrolę jakości żywności jest IJHARS.

Wiele nieprawidłowości w jakości miodu

Z kolei Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych poinformowała o podjętych działaniach związanych z kontrolą jakości krajowych i sprowadzanych miodów. Jak czytamy w odpowiedzi IJHARS, kontrole obejmują badania laboratoryjne pod kątem oceny parametrów fizykochemicznych i organoleptycznych, jak również analizę pyłkową miodów odmianowych oraz ocenę prawidłowości oznakowania.

Jak deklaruje IJHARS, w czwartym kwartale ubiegłego roku Inspekcja przeprowadziła kontrolę planową jakości handlowej miodu i znakowania produktów na bazie miodu (złożonych z miodu i innych składników), którą objęto łącznie 119 podmiotów (72 sklepy, 33 producentów i 14 rolników prowadzących działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego).

Przedmiotową kontrolą w zakresie badań laboratoryjnych objęto:

141 partii miodów pod kątem cech organoleptycznych - z czego 8 zakwestionowano (5,7%) z uwagi na nietypowe cechy sensoryczne (smak, zapach, barwę).

158 partii miodów pod kątem parametrów fizykochemicznych, z czego 18 zakwestionowano (11,4%). Wykryte nieprawidłowości dotyczyły m.in. zawyżonej zawartości 5-hydroksymetylofurfuralu (HMF), obecności dekstryn skrobiowych i zaniżonej wartości liczby diastazowej.

81 partii miodów pod kątem analizy pyłkowej, z czego 18 zakwestionowano (22,2%). Nie potwierdzono pochodzenia botanicznego miodów deklarowanych jako odmianowe (ze względu na brak przewagi pyłku przewodniego wskazującego na daną odmianę), a także ich polskiego pochodzenia (z uwagi na obecność ziaren pyłku roślin obcych dla naszej strefy klimatycznej).

Oznakowanie zweryfikowano w przypadku 223 partii miodów, z czego w 75 partiach stwierdzono nieprawidłowości (36,6%).

Nieliczne nieprawidłowości w trakcie kontroli granicznych

Ponadto jak czytamy, IJHARS realizuje kontrole graniczne miodu i innych artykułów rolno-spożywczych, które zostały wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej.

Kontroli granicznej IJHARS podlegają partie miodu importowanego o wielkości minimalnej 0,5 tony. Zgodnie z art. 30 ustawy o jakości handlowej (…) po przeprowadzeniu kontroli, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 lit. b (kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych spoza państw członkowskich Unii Europejskiej oraz spoza państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w tym kontrola graniczna tych artykułów), w przypadku stwierdzenia niewłaściwej jakości handlowej organ Inspekcji, w drodze decyzji, zakazuje wprowadzenia artykułu rolno-spożywczego do obrotu - decyzja, o rygorze natychmiastowej wykonalności.

Czynności kontrolne mają na celu ustalenie zgodności towaru z przepisami o jakości handlowej oraz deklaracją jakościową, przedłożoną przez importera. Deklaracją jakościową jest np. specyfikacja produktu, atest jakościowy, informacje wynikające z oznakowania produktu.

Kontrola jakości handlowej towarów przywożonych z zagranicy obejmuje co najmniej jedną z następujących czynności:

sprawdzenie dokumentów umożliwiających identyfikację artykułu rolno spożywczego, atestów jakościowych, wyników badań laboratoryjnych oraz innych dokumentów świadczących o jego jakości handlowej,

sprawdzenie opakowania, oznakowania, prezentacji artykułu oraz warunków jego przechowywania i transportu

oględziny artykułu rolno-spożywczego (oględziny mogą obejmować sprawdzenie cech organoleptycznych

pobranie próbek oraz ich ocenę lub badanie laboratoryjne

ustalenie klasy jakości artykułu rolno-spożywczego. 1 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej

O zakresie i trybie kontroli artykułów rolno-spożywczych decyduje inspektor biorąc pod uwagę specyficzne cechy badanego produktu, warunki techniczne do przeprowadzenia kontroli oraz dokumentację przedłożoną przez zainteresowany podmiot. Niezbędne czynności, wykonywane są w miejscu przeprowadzenia kontroli, po otwarciu środka transportu zawierającego produkty przewożone luzem lub na podstawie opakowań jednostkowych produktów zapakowanych.

Od 1 stycznia do 30 sierpnia 2023 roku IJHARS przeprowadziła kontrolę graniczną 731 partii miodu importowanego z krajów trzecich o łącznej masie 15 228 ton. Wydano 1 decyzję zakazującą wprowadzanie miodu do obrotu na terytorium Polski dla partii miodu pochodzącego z Turcji z uwagi na zaniżoną liczbę diastazową