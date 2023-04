Urządzeniem bez którego nie może funkcjonować żadna pasieka jest miodarka, czyli wirówka przy użyciu której ekstrahujemy miód z plastrów. Modeli wirówek jest wiele, podpowiadamy jak wybrać idealny dla naszych potrzeb model.

Miodarka jest podstawowym wyposażeniem każdej pracowni pszczelarskiej. Nawet dysponując zaledwie kilkoma ulami potrzebujemy wszak urządzenia które pozwoli nam pozyskać wyprodukowany przez nasze pszczoły miód. Możemy wprawdzie korzystać z pomocy zaprzyjaźnionych pszczelarzy i wirować miód w ich pracowniach, jednak ze względu na ryzyko przenoszenia patogenów pomiędzy pasiekami działanie takie jest wysoce niewskazane. Dlatego warto jest zaopatrzyć się w choćby najtańszy model.

Miodarka nowa czy z odzysku?

Najtańsze miodarki możemy kupić już za kilkaset złotych. Są to zazwyczaj urządzenia liczące sobie kilkadziesiąt lat, wykonane z blachy ocynkowanej. Fakt ten niestety niesie pewien duży minus. W kontakcie z kwasami organicznymi obecnymi w miodzie, mogą przechodzić do niego sole cynku, które w większych dawkach mogą być szkodliwe dla organizmu. Dlatego dobrze jest zakupić miodarkę wykonaną ze stali kwasoodpornej, co nie oszukujmy się wiąże się z większym wydatkiem. Warto jednak rozglądać się za używanymi miodarkami wykonanymi ze stali kwasoodpornej. Nierzadko pszczelarze likwidujący pasiekę, lub wymieniający miodarki na większy model są skłonni sprzedać takie urządzenie za niewygórowaną kwotę. Jeśli zaś koniecznie chcemy użytkować miodarkę wykonaną w ocynku, dobrze jest zabezpieczyć ją przy użyciu lakieru spożywczego, tak by utrudnić przenikanie związków cynku do miodu.

Jaki model miodarki wybrać?

Istnieją trzy zasadnicze typy miodarek: diagonalne, radialne i kasetowe. Najprostszym modelem są miodarki diagonalne. Ramki są w niej ułożone w kształt wielokąta wpisanego w kształt bębna (patrz zdjęcie), a siła odśrodkowa działa prostopadle do powierzchni plastra. Dostępne są miodarki diagonalne w przypadku których możemy jednocześnie wirować od 3 do 5 plastrów. Zaletą tego rodzaju urządzeń jest ich cena (są one najtańsze spośród wszystkich rodzajów miodarek), niestety mają one swoje wady: cechują się stosunkowo niską wydajnością, koniecznością odwracania plastrów, a także większym ryzykiem wyłamywania woszczyny pod wpływem działania siły odśrodkowej.

Miodarka diagonalna Fot. Shutterstock

Miodarki kasetowe są pewnego rodzaju modyfikacją miodarek diagonalnych. Zbudowane są one – jak sama nazwa wskazuje, z kaset, które pod wpływem działania siły odśrodkowej układają się prostopadle do promienia bębna miodarki. Wraz z zmianą kierunku obrotów wirowana jest druga strona ramek, co eliminuje nam konieczność odwracania plastrów w trakcie wirowania. Zaletą tego rodzaju urządzeń jest również nieco większa niż w miodarkach diagonalnych wydajność. Minus tego rodzaju wirówek to ich cena – są one najdroższe spośród znanych typów miodarek. Podobnie jak w urządzeniach diagonalnych istnieje również większe ryzyko wyłamywania plastrów.

Miodarka kasetowa Fot. Shutterstock

Trzeci z powszechnie stosowanych rodzajów ekstraktorów miodu, to miodarki radialne, w których ramki ułożone są równolegle do promienia bębna miodarki. Dzięki takiemu ułożeniu, możliwe jest jednorazowy załadunek nawet kilkudziesięciu ramek. Minusem tego rodzaju urządzeń, jest dłuższy czas trwania jednego cyklu, niemniej biorąc pod uwagę dużą pojemność wsadu jest to bodaj najwydajniejszy rodzaj miodarek funkcjonujący na rynku. Czy tego rodzaju miodarki mają swoje minusy? Jest nim zapewne cena kilkukrotnie wyższa od miodarek diagonalnych, niemniej jest to urządzenie idealne do średniej wielkości pasieki.

Miodarka radialna Fot. Shutterstock

Elektryczna czy na korbę?

Tu odpowiedź jest dość prosta. Wszystko zależy od wielkości naszej pasieki. W przypadku kilku uli wystarczy z powodzeniem pasieka z napędem ręcznym, jednak w przypadku większej ilości pni dużo lepszym rozwiązaniem jest miodarka elektryczna. Nie tylko ze względu na mniejsze nakłady pracy, ale też na szybsze przeprowadzenie miodobrania – w momencie gdy miód „sam” się wiruje, my możemy odsklepiać kolejne plastry, co w znaczącym stopniu przyspieszy czas pozyskania miodu. Oczywiste jest natomiast to, że takie same miodarki z napędem ręcznym i elektrycznym będą dość wyraźnie różniły się ceną.

Średnica miodarki

Na rynku obecne są urządzenia różniące się średnicą bębna. Najmniejsze z nich liczą sobie około 400 mm, największa zaś 1200 mm lub więcej. Średnica bębna wiąże się z dwoma właściwościami: liczbą ramek które możemy wirować w jednym cyklu, oraz rodzajem ramek. W małych urządzeniach nie wszystkie ramki będą nadawały się do odwirowania, przykładowo w przypadku miodarek radialnych ramki warszawskie możemy obrabiać w urządzeniach o średnicy 900 mm i większej. Czynnikiem limitującym wielkość bębna jest po pierwsze cena, po drugie zaś… wielkość drzwi do pracowni. Pamiętajmy, że typowe otwory drzwiowe liczą zwykle 800-900 mm. W przypadku dużych miodarek wniesienie urządzeń do pracowni będzie utrudnione (wymagało będzie częściowego rozebrania miodarki), lub wręcz niemożliwe.

Ile kosztuje miodarka.

Na to pytanie nie ma jednej, uniwersalnej odpowiedzi. Wszystko zależy bowiem od wszystkich wymienionych wyżej czynników. Podamy zatem jedynie zakres cenowy dotyczący nowych urządzeń. Przykładowo, najtańsza miodarka diagonalna z napędem ręcznym, o średnicy 400 – 500 mm kosztuje obecnie około 1500-1700 zł. Miodarka radialna o średnicy bębna 900 mm i napędzie elektrycznym, czyli taka która sprawdzi się doskonale w średniej wielkości pasiece to obecnie wydatek około 6500 zł. Istnieją również urządzenie znacznie droższe – przykładowo miodarka 20-kasetowa o średnicy 1200 mm i zaawansowanej elektronice kosztuje… blisko 30 tys. zł. Jest to jednak rozwiązanie dedykowane do naprawdę dużych, zawodowych pasiek. Początkującemu pszczelarzowi z powodzeniem wystarczy urządzenie z niskiej półki cenowej.