Wybór rodzaju ula stosowanego w pasiece jest dla początkującego pszczelarza pierwszą z wielu trudnych decyzji, którą należy podjąć przed założeniem swojej pasieki.

Nie skupimy się jednak na wyborze samego typu ula na to przyjdzie bowiem jeszcze czas,. Zastanówmy się na początek nad wyborem materiału, z którego nasze ule będą wykonane.

Do dyspozycji mamy dwie zasadnicze opcje: tradycyjne ule drewniane i ule wykonane z tworzywa sztucznego – najczęściej twardego styropianu lub pianki poliuretanowej. Istnieją również ule wykonane ze słomy lub trzciny, stanowią one jednak margines, nie będziemy zatem rozwodzić się na ich temat. Warto natomiast przedstawić wady i zalety uli wykonanych z drewna i tworzyw sztucznych. Mając tę wiedzę, początkujący pszczelarz sam będzie w stanie podjąć decyzję, który z materiałów jest dla jego potrzeb najlepszy.

Zalety uli drewnianych

Najpierw na warsztat weźmy ule drewniane. Wbrew pozorom ich zaletą jest trwałość. Ule z tworzyw pod wpływem światła słonecznego powoli, lecz konsekwentnie mogą ulegać degradacji, tymczasem odpowiednio konserwowane ule drewniane są niemal wieczne. Są również odporne na uszkodzenia wywołane przez ptaki. Główną zaletą uli drewnianych jest jednak zdolność do chłonięcia sporych ilości wody. W odróżnieniu od tworzyw, które są praktycznie nienasiąkliwe, drewno jest w stanie zaabsorbować wilgoć, powstającą w wyniku oddychania pszczół. W takich ulach mamy zatem mniejszy problem z pleśnieniem ramek w okresie zimowym. Oczywiście problem ten da się rozwiązać również w ulach z tworzywa, niemniej wymaga on umiejętnego zarządzania wentylacją, co stwarzać może początkującemu pszczelarzowi pewne problemy. Dodatkową zaletą uli drewnianych jest łatwość ich dezynfekcji. Wystarczy wnętrze ula potraktować palnikiem gazowym, aby usunąć z jego wnętrza patogeny. W przypadku uli z tworzywa dezynfekcja wymaga dość pracochłonnego zastosowania środków chemicznych.

Zalety uli z tworzywa

Zasadniczą wadą uli drewnianych jest ich waga. Są one znacznie cięższe od uli styropianowych lub poliuretanowych. Prowadząc gospodarkę wędrowną ule z tworzywa są w zasadzie jedyną sensowną opcją. Ul drewniany jest bowiem kilkukrotnie cięższy, co znacząco utrudnia załadunek/rozładunek uli.

Jednak nawet w przypadku pasieki typowo stacjonarnej waga uli ma swoje znaczenie. Choćby przy odbieraniu miodu. Przykładowo ramki wchodzące do jednego korpusu wielkopolskiego (gniazdowego) ważą wraz z miodem około 25 kilogramów. Doliczając do tego wagę samego drewnianego korpusu, praca przy takich ulach wymaga od nas nie lada siły, a przy tym zdrowego kręgosłupa. Ule z tworzywa mają również mniejsze gabaryty zewnętrzne, dzięki czemu łatwiej nam je przewozić.

Pozornie może się wydawać, że zaletą uli z tworzywa jest ich dobra termoizolacyjność. Tak naprawdę nie ma ona jednak większego znaczenia. Pamiętajmy, że poza kłębem zimowym w ulu panuje temperatura zbliżona do tej panującej na zewnątrz ula. Stąd właściwości termoizolacyjne nie mają wielkiego znaczenia.

Styropian czy poliuretan?

Podsumowując: wydaje się, że z punktu widzenia rodziny pszczelej nieco lepszym rozwiązaniem są ule drewniane. Natomiast praca pszczelarza jest wyraźnie lżejsza w przypadku uli wykonanych z tworzywa. Warto tu jednak napisać jeszcze kilka słów na temat różnic pomiędzy ulami styropianowymi i poliuretanowymi. Gospodaruję zarówno na jednym, jak i drugim rodzajem uli, mogę zatem powiedzieć, że zaletą uli wykonanych z twardego styropianu jest ich większa wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne. Natomiast zaletą uli poliuretanowych jest mniejsza masa korpusów. Osobiście preferuję jednak ule wykonane z twardego styropianu. Ostateczny wybór materiału należy jednak do Państwa.