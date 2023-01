Amerykańska firma biotechnologiczna opracowała szczepionkę dla pszczół miodnych, która ochronić ma owady przed wysoce zakaźnym i śmiertelnym zgnilcem amerykańskim. Szczepionka została już dopuszczona do użytku.

Departament rolnictwa USA dopuścił do użytku pierwszą w dziejach szczepionkę dla pszczół miodnych. Chodzi o szczepionkę zwalczającą zgnilec amerykański. Preparat opracowała amerykańska firma biotechnologiczna Dalan Animal Health – poinformował portal Polsat News.

Pierwszą w historii szczepionkę dla pszczoły miodnej mogą na mocy wydanej zgody stosować w swoich pasiekach zawodowi pszczelarze w Stanach Zjednoczonych. Przeprowadzane badania dowiodły jej skuteczności w walce z bardzo zaraźliwą i śmiertelną chorobą pszczół.

Zgnilec amerykański to choroba, która pustoszy pasieki na całym świecie. Zmagają się z nią także pszczelarze w Polsce i jest to choroba zwalczana u nas z urzędu, podobnie jak ASF u świń. Zgnilca wywołują bakterie lasecznika -paenibacillus larvae. Błyskawicznie się one namnażają i zarażają larwy pszczół, które gniją i umierają w ciągu czterech dni. Jedynym ratunkiem dla pszczelarza jest spalenie zakażonych uli wraz z owadami.

Jak łatwo wnioskować, choroba powoduje olbrzymie straty. Zastosowanie do jej zwalczania antybiotyków nie wchodziło jednak w grę, gdyż użyte w leku substancje mogły znaleźć się także w miodzie. Stąd pomysł na szczepionkę, która zawiera nieaktywne bakterie lasecznika mieszane z cukrową pożywką dla pszczół. Robotnice przygotowują z niej mleczko pszczele, którym nakarmią królową. Dzięki temu królowa a potem larwy zyskają odporność na chorobę.

Wydana przez amerykański resort rolnictwa zgoda na stosowanie szczepionki jest póki co warunkowa. Naukowcy będą badać i oceniać skutki jej działania.