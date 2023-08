Pytania postawione w tytule to fundament wiedzy pszczelarskiej, niemniej warto rozwinąć nieco temat – nie wszystko jest bowiem oczywiste.

Po co karmimy pszczoły? Jest to pytanie banalnie proste dla każdego kto ma styczność z pszczołami, jednak często padające ze strony laików. Warto zatem raz jeszcze wyjaśnić tą kwestię. W naturze zadaniem pszczół przez sezon wiosenny i letni jest zebranie odpowiedniej ilości pokarmu która najpierw ma za zadanie zapewnić „żelazny zapas” pokarmu dla wychodzących rojów, później zaś zapewnić owadom zakończoną sukcesem zimowlę. Jednak jako ludzie ingerujemy w życie rodziny pszczelej: wszak głównym celem naszej gospodarki pasiecznej jest pozyskanie możliwie jak największej ilości miodu. Nie może się to jednak odbywać kosztem odżywienia pszczół, dlatego też w różnych okresach uzupełniamy zapasy pokarmowe. Mówiąc o karmieniu zimowym mamy konkretnie na myśli uzupełnienie zapasu pokarmu, którym rodziny będą odżywiały się późną jesienią, zimą i wczesną wiosną.

Karmienie zimowe ma jednak przynajmniej jeszcze jeden cel: zalewanie gniazda doprowadzić ma do stanu bezczerwiowego. Dzięki niemu z łatwością można w rodzinach zwalczyć warrozę – zwalczenie pasożyta w czerwiu zasklepionym jest praktycznie niemożliwe (niektóre źródła podają że skuteczne jest zastosowanie kwasu mrówkowego), jednak w momencie gdy nie mamy w rodzinie takiego czerwiu, roztocza usuniemy praktycznie każdym z dostępnych preparatów – oczywiście po jego prawidłowej aplikacji.

Kiedy rozpocząć karmienie zimowe?

Jest to kwestia sporna. Starsze zalecenia mówią o tym, że karmienie należy rozpocząć pod koniec sierpnia, pokarm zimowy powinien być zaś uzupełniony maksymalnie do 15 września. Są dwa powody tej opinii. Po pierwsze w omawianym okresie jest jeszcze dość ciepło, przez co pszczołom łatwiej jest hydrolizować sacharozę i odparowywać część obecnej w syropie wody. Jednocześnie w tym czasie żyją jeszcze pokolenia letnie pszczół, które swobodnie mogą przerobić podany pokarm, co pozwala na odciążenie pokolenia zimującego. Oczywiście zasada ta dotyczy pasiek kończących zbiory miodu na lipie (ewentualnie gryce). Przy późnych pożytkach (nawłoć, wrzos) termin karmienia będzie się przesuwał.

Podawane przez literaturę zalecenia poddawane są jednak w wątpliwość przez część pszczelarzy, którzy wskazują, że cieplejsze jesienie pozwalają nieco opóźnić karmienie. Czy jest to zasadne? Jak na razie nie potwierdzono tego w żadnych badaniach.

Ile pokarmu należy podać pszczołom?

Na to pytanie nie ma uniwersalnej odpowiedzi. Wszystko bowiem zależy przede wszystkim od wielkości gniazda na którym zamierzamy zazimować daną rodzinę, a ta z kolei wynika bezpośrednio z jej siły. Zbyt duże gniazdo sprawi trudności w zimowli (gorsze warunki cieplne, pleśnienie nieobsiadanych ramek), z kolei przy zbyt małej kubaturze gniazda zapasy pokarmu mogą się wyczerpać przed zakończeniem zimowli, lub na starcie wiosny, kiedy to w środowisku nie ma jeszcze wystarczających zasobów pokarmowych. W „Gospodarce Pasiecznej” Wandy Ostrowskiej (która to książka choć wydana w latach 80-tych minionego stulecia wciąż jest dla pszczelarzy kanonem literatury) czytamy, że zimowe zapasy rodzin pszczelich, po zakończeniu zakarmiania powinny kształtować się tak, jak przedstawiono w poniższej tabeli:

Pamiętajmy, że podane wyżej wartości nie są równoznaczne z ilością pokarmu który należy podać rodzinie: Należy ją pomniejszyć o ilość zapasów znajdujących się w gnieździe przed rozpoczęciem karmienia.

Pamiętajmy, że celem karmienia zimowego jest nie tylko zapewnienie odpowiedniej ilości pokarmu na zimę i start sezonu wiosennego, ale też doprowadzenie do stanu bezczerwiowego który pozwala na skuteczną walkę z warrozą. Dużym błędem nie będzie zatem podawanie pokarmu „do woli” to znaczy do momentu w którym pszczoły przestaną pobierać pokarm. W zamierzeniu ma to doprowadzić do całkowitego zalania gniazda. Do momentu rozpoczęcia zimowli pszczoły zużyją część pokarmu, przez co nie ma obaw o optymalne uwiązanie kłębu.

Zatem wysokie ceny pokarmu - czy to cukru, czy też gotowych inwertów nie powinny nas zachęcać do oszczędności na pokarmie zimowym. Straty wywołane upadkiem rodziny, wielokrotnie przekroczą koszt optymalnego zakarmienia. A wkrótce powiemy więcej na temat dostępnych na rynku pokarmów dla pszczół.