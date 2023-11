Badania Instytutu Ogrodnictwa nie wykazały, by w analizowanych próbkach miodu przekroczone były dopuszczalne poziomu pozostałości pestycydów, fot. Shutterstock

Według badań prowadzonych przez Instytut Ogrodnictwa – PIB, w 60 proc. analizowanych próbek miodu wykazano obecność pozostałości pestycydów, niemniej w żadnym z badanych przypadków nie przekraczały one dopuszczalnych norm.

Jak informuje Instytut Ochrony Roślin, powołując się na badania Instytutu Ogrodnictwa, w 2022 r. przebadano skład chemiczny miodów pochodzących z pasiek zlokalizowanych w sadach jabłoniowych prowadzonych w systemie konwencjonalnym (uwzględniającym chemiczną ochronę roślin) oraz miód pochodzący z pasiek umiejscowionych w sadach uprawianych w systemie ekologicznym (grupa kontrolna).

Do badań wytypowano dwa sady konwencjonalne znajdujące się w powiecie puławskim oraz jeden sad prowadzony w systemie ekologicznym, zlokalizowany w powiecie włodawskim. Warto dodać, że w przypadku wszystkich lokalizacji, w zasięgu lotu pszczół oprócz sadów jabłoniowych znajdowały się też uprawy rzepaku, które to uprawy charakteryzują się wysokim poziomem chemizacji.

W miodzie wykryto niedozwolone substancje

Pobrano łącznie 15 próbek miodu, w celu identyfikacji ewentualnych środków chemicznej ochrony roślin. W dziewięciu badanych próbkach (tzn. w 60 proc. prób), wykryto pozostałości pestycydów, takich jak acetamipryd, amitraza (i jej metabolity), a także boksalid, chloropiryfos, tebukonazol i tiaklopryd. Co ciekawe, więcej pozostałości substancji czynnej wykryto w miodzie pochodzącym z pasieki zlokalizowanej w sadzie prowadzącej produkcję ekologiczną. Może mieć to związek z nieco większym areałem uprawy rzepaku w tej lokalizacji.

Warto dodać, że dwie z wymienionych substancji (insektycydy chloropiryfos i tiaklopryd z grupy neonikotynoidów) od kilku lat są w naszym kraju wycofane, a ich stosowanie uznane jest za nielegalne. Najczęściej wykrywaną substancją był acetamipryd (66,6 proc. badanych prób), insektycyd stosowany w ochronie między innymi drzew owocowych, rzepaku, upraw ziemniaka czy szkółek drzew. Należy także podkreślić, że pozostałości amitrazy i jej pozostałości wynikają nie tyle z jej stosowania jako środka ochrony roślin, a jako leku powszechnie stosowanego w zwalczaniu warrozy u pszczół.

Nie przekroczono dopuszczalnych zawartości pozostałości pestycydów

Co istotne, w żadnej z badanych prób nie wykazano, by zawartość pozostałości pestycydów przekraczała dopuszczalne normy (wg regulacji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 396/2005.

Być może nie jest to badanie w pełni reprezentatywne (przeprowadzono je bowiem w bardzo ograniczonej liczbie pasiek), należy jednak dodać, że przeprowadzono je w środowisku, w którym znajdują się uprawy o bodaj najwyższym stopniu chemizacji – sady owocowe i plantacje rzepaku. Można zatem zaryzykować stwierdzenie (choć zapewne nie jest to regułą), że w środowisku o mniejszej intensywności wykonywanych zabiegów poziomy pozostałości pestycydów w miodzie mogą być niższe, niż wynika to z przytoczonego badania.