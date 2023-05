Krystalizacja miodu. Co oznacza? Czy miód jest fałszywy? Wśród konsumentów panuje mit mówiący o tym, że krystalizacja miodu jest oznaką jego zafałszowania. W rzeczywistości jest zupełnie inaczej.

Krystalizacja miodu jest zjawiskiem całkowicie naturalnym i nie ma nic wspólnego z procederem fałszowania miodu uprawianym przez nieuczciwych pszczelarzy, a zwłaszcza dystrybutorów tego produktu.

Dlaczego miód krystalizuje?

Aby odpowiedzieć na to pytanie należy najpierw napisać parę słów o składzie chemicznym miodu. W dobrej jakości produkcie ponad 80 proc. stanowią cukry (głównie glukoza i fruktoza), zaś przeciętnie 15 – 18 proc. stanowi woda. Mówiąc o miodzie myślimy zatem o roztworze przesyconym, z którego prędzej czy później zaczną wytrącać się kryształki cukrów, przez co stopniowo jego konsystencja z płynnej zamieni się w stałą.

Miód skrystalizowany nie jest fałszowany

Niestety zjawisko to wciąż przez wielu konsumentów jest niesłusznie postrzegane jako oznaka zafałszowania. Nie do końca wiadomo skąd wziął się taki przesąd, prawdopodobnie jednak ma to związek z tym, że po krystalizacji wspomniane kryształki cukrów mogą nieco przypominać dobrze wszystkim znany cukier biały, czyli sacharozę. Sugeruje to, że zamiast nektaru czy spadzi, do produkcji miodu wykorzystano cukier.

W rzeczywistości jest jednak zupełnie inaczej. Zjawisko krystalizacji świadczy o najwyższej jakości produktu. Oznacza ono, że miód jest autentyczny i nie został wcześniej poddany obróbce cieplnej, która może zniszczyć właściwości prozdrowotne miodu. Decydując się na zakup miodu nie bójmy się zatem produktów w postaci stałej.

Które miody krystalizują najwolniej?

Odrębną sprawą są preferencje konsumentów. Wielu z nich preferuje miody w postaci płynnej, przez co miody skrystalizowane są trudniej zbywalne niż te w formie patoki. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie miody krystalizują w jednakowo szybkim tempie: miody wczesno wiosenne – wielokwiatowy, czy rzepakowy mogą przybrać postać stałą nawet kilka – kilkanaście dni po pozyskaniu. Na przeciwnym biegunie znajduje się miód akacjowy, który postać płynną potrafi przybierać nawet przez dwa lata.

Na tempo krystalizacji wpływ ma również temperatura przechowywania miodu. Zjawisko to wolniej postępuje w przypadku miodów przechowywanych w temperaturze pokojowej.