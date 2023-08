Wśród niezliczonej gamy gatunków pszczół znajdują się też takie, których dieta ma niewiele wspólnego z dietą dobrze nam znanej pszczoły miodnej. W Ameryce Południowej spotkać można trzy gatunki pszczół produkujące miód z… padliny.

Myśląc o pszczołach, większość z nas ma na myśli dobrze wszystkim znaną pszczołę miodną. Każdy z nas spotkał też trzmiele (które taksonomicznie zaliczane są do pszczół), czy też murarkę ogrodową. Jednak nie wszyscy wiedzą, że do grupy pszczół zalicza się blisko 20 tys. gatunków owadów żyjących na świecie, zaś 470 gatunków żyje tylko w samej Polsce. Wspólnym mianownikiem dla wszystkich gatunków wchodzących w skład grupy pszczół jest sposób odżywiania: pobierają one pokarm roślinny, konkretnie zaś nektar i pyłek. Od tej zasady są jednak wyjątki.

Pszczoły padlinożerne

Choć pszczoły są przedmiotem fascynacji i badań człowieka praktycznie od zarania dziejów, to fakt występowania nekrofagii u tych owadów odkryto dopiero w 1982 roku. Mowa tu o tak zwanych pszczołach sępowych, zaliczanych do pszczół bezżądłych. Nazwa ta jest nieprzypadkowa – do grupy tej zaliczamy trzy gatunki pszczół (Trigona crassipes. Trigona necrophaga i Trigona hypogea) żyjących w krajach Ameryki Południowej, których dietą jest martwa materia organiczna, konkretnie zaś padlina. Pszczoły sępowe tworzą stosunkowo małe kolonie (liczące od 1 do 3 tysięcy robotnic) i swoje gniazda zakładają w dziuplach drzew.

Ale jak to się dzieje, że pszczoły sępowe po pierwsze trawią padlinę, a po drugie nie szkodzi im obecna na nich mikroflora i substancje powstające w procesie gnilnym? Jak czytamy w portalu TVP Nauka, amerykańscy naukowcy przebadali mikrobiom (czyli florę bakteryjną) przewodu pokarmowego takich pszczół. Okazało się, że znacznie różni się on choćby od mikrobiomu pszczoły miodnej. Występują u nich podobne mikroorganizmy, jak u innych organizmów padlinożernych, takich jak sępy, czy hieny. Wykryto między innymi obecność kwasolubnych drobnoustrojów z rodzaju Carnobacterium, rozkładających mięso.

Odkryto również mechanizm według którego pszczoły przenoszą pokarm do gniazda. Podobnie jak inne pszczoły bezżądłowe mają one na tylnych odnóżach parę koszyczków. Zamiast pyłku znoszą w nim jednak fragmenty martwych tkanek zwierzęcych.

Wcale nie takie niegroźne

Choć pszczoły sępowe zalicza się do pszczół bezżądłych, nie znaczy to że są one nieszkodliwe dla człowieka. Fakt, nie posiadają żądła i nie produkują jadu, jednak posiadają duże ostre zęby, przez co potrafią boleśnie ukąsić. Co gorsza, wraz ze śliną, do organizmu człowieka przedostaje się cała gama szkodliwych drobnoustrojów (wyobraźmy sobie tylko skład flory bakteryjnej żyjącej na padlinie!) przez co tworzyć się mogą zakażenia i bolesne rany.

Miód z padliny?

Co ciekawe, mimo iż pszczoły sępowe nie spożywają pokarmu roślinnego, to potrafią produkować, składować i spożywać miód! Co więcej, miód ten jest podobno bardzo słodki. Nie wiemy jednak czy ktoś odważył się go skosztować, czy teza ta wynika po prostu z analizy składu chemicznego – od 71 do 75 proc. masy takiego miodu stanowią cukry. A Wy odważylibyście się skosztować takiego przysmaku?