Spośród dostępnych w naszym kraju gatunków miodu, to nawłociowy charakteryzuje się szczególnie wysokimi walorami zdrowotnymi. Niektórzy zwą go nawet „polską manuką”.

O nawłoci pisaliśmy niedawno w kontekście pożytku pszczelego. Jest to bowiem z jednej strony roślina wyjątkowo wydajna, z drugiej jednak strony mocno inwazyjna, przez co niekorzystnie wpływa na bioróżnorodność.

Niezależnie jednak od tego jak oceniamy występowanie obcych gatunków nawłoci, są one powszechnie obecne, i wielu pszczelarzy pozyskuje z nich miód. A przyznać trzeba, że ma on wysokie walory nie tylko smakowe, ale też zdrowotne.

Właściwości miodu nawłociowego

W składzie miodu nawłociowego dominuje glukoza, co oznacza, że jest to gatunek dość szybko krystalizujący. W odróżnieniu jednak od choćby miodu rzepakowego, jego konsystencja nie jest zbyt twarda. Dość łatwo rozsmarowuje się on na pieczywie.

Barwę miodu nawłociowego określa się jako różne odcienie żółci. Patoka przyjmuje kolor od jasnożółtego do jasno pomarańczowego, zaś miód skrystalizowany jest białożółty.

Miód nawłociowy charakteryzuje się specyficznym, intensywnym aromatem, a w jego smaku oprócz słodyczy dominuje kwaskowatość i lekka goryczka.

Na co pomaga miód nawłociowy?

Miód nawłociowy jest bardzo bogaty w związki biologicznie czynne. Można tu wymienić między innymi flawonoidy, saponiny, czy olejki eteryczne. Wykazują one korzystne działanie na organizm człowieka.

Ze względu na działanie moczopędne, rozkurczowe i przeciwzapalne, spożywanie omawianego gatunku miodu jest szczególnie wskazane u osób cierpiących na dolegliwości ze strony układu wydalniczego i moczowego. Mowa tu o takich schorzeniach jak zapalenia dróg moczowych, czy kamica moczowa. Wspomaga również proces oddawania moczu, dzięki czemu powinny go spożywać cierpiące na przerost gruczołu krokowego. Wspomaga też leczenie chorób dróg oddechowych.

Ze względu na wysoką zawartość flawonoidów, które uszczelniają naczynia włosowate, miód nawłociowy wspomaga też leczenie mikrokrwawień przewodu pokarmowego, czy też żylaków. Często zwraca się też uwagę na wysoką aktywność antybiotyczną miodu nawłociowego, przez co porównywany jest on nawet do słynnego nowozelandzkiego miodu manuka.

Uwaga na fermentację

Miód nawłociowy to jeden z najpóźniej pozyskiwanych gatunków. Ze względu na niższe temperatury panujące o tej porze roku, często charakteryzuje się on podwyższoną wilgotnością, co zwiększa ryzyko jego fermentacji. Jako konsumenci miodu nie mamy na ten fakt większego wpływu, możemy jednak spowolnić proces poprzez przechowywanie miodu w niskiej temperaturze. Miód nawłociowy warto też spożywać na bieżąco.

Sfermentowany miód nie jest oczywiście trujący, niemniej może wywołać przykre dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Jeśli zdarzy nam się, że kupiony przez nas produkt zacznie „pracować” (co objawi się wydzielaniem pęcherzyków gazu, wypływaniem ze słoika, oraz charakterystycznym winno-owocowym zapachem), produkt taki z powodzeniem można wykorzystać do przyrządzenia ciast, czy miodu pitnego.