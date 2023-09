Temat zimowego karmienia pszczół nieustannie budzi wśród pszczelarzy pewne wątpliwości. Poprosiliśmy zatem praktyków o rozwianie najczęściej pojawiających się wątpliwości.

Jakiś czas temu rozpisywaliśmy się o rodzajach pokarmów stosowanych do zimowego karmienia pszczół. Opisaliśmy w nim szeroko wady i zalety poszczególnych rodzajów pokarmu, warto jednak zasięgnąć w tej sprawie opinii ekspertów.

Cukier czy inwert? Różnice są niewielkie

Jak mówi dr Anna Gajda z Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW, trudno jest mówić o różnicach w przebiegu zimowli pszczół żywionych syropem cukrowym lub syropem inwertowanym:

- Przy prawidłowym przygotowaniu pszczół do zimowli tak naprawdę każdy pokarm będzie dobry. Oczywiście w różnych przypadkach lepiej sprawdzi się jeden lub drugi rodzaj syropu. Zależy to na przykład od wielkości pasieki czy możliwości finansowych pszczelarza. Syrop inwertowany faktycznie mniej eksploatuje pszczoły, przez co rodziny obciążone chorobami (np. nosemozą) mogą prędzej przetrwać zimowlę po zastosowaniu inwertu. Hydroliza sacharozy obecnej w syropie cukrowym może się bowiem okazać dla chorej rodziny obciążeniem nie do udźwignięcia. Niemniej nie wynika z tego że syrop cukrowy jest mniej wartościowy, tylko że rodziny w złej kondycji prędzej sobie poradzą karmione inwertem – tłumaczy nasza rozmówczyni.

Zwolennikiem syropu cukrowego jest też Marcin Sadowski, pszczelarz z Podlasia:

- Osobiście karmię pszczoły syropem cukrowym przygotowywanym we własnym zakresie. Praktykowałem stosowanie gotowych syropów, w tym syropów zbożowych, niemniej pozostanę przy cukrze. Po pierwsze jest to kwestia kosztów. W dużej pasiece pozornie niewielkie różnice mogą generować spore oszczędności. Stosując cukier mamy też pewność składu syropu, oraz możliwość płynnego ustalania stężenia – tłumaczy Marcin Sadowski,

Uwaga na dodatki ziołowe

Dr Anna Gajda jest natomiast przeciwniczką wszelkiej maści dodatków ziołowych stosowanych jako dodatek do pokarmu zimowego:

- Moim zdaniem jakiekolwiek domieszki na tym etapie wywołają więcej szkody niż pożytku. Stosujący je pszczelarze mają dobre intencje, i chcą wzbogacić dietę pszczół choćby w witaminy czy związki mineralne. O kondycję i odżywienie pszczół należy jednak dbać przez cały sezon, przed zimowlą (kluczem jest bogate źródło głównie pyłku, ale także i nektaru), a późne podawanie dodatków może być dużym obciążeniem dla pszczół. Niestrawione substancje obecne w pokarmie mogą doprowadzić do biegunki, czy nawet upadku rodziny – mówi dr Anna Gajda.

Z kolei Marcin Sadowski jest zwolennikiem ograniczonego wykorzystania dodatków ziołowych:

- W pierwszej dawce pokarmu zimowego stosuję dodatek wywaru z szczawiu kędzierzawego (tzw, kobylaku), którego celem jest zakwaszenie syropu. Później jednak nie stosuję już żadnych dodatków – tłumaczy pszczelarz

Uwaga na cukier ze wschodu

Jak mówi Marcin Sadowski, nie dostrzega on różnic w jakości cukru pochodzących z różnych krajowych cukrowni, niemniej stara się unikać cukru importowanego spoza Unii Europejskiej:

- Cena cukru ze wschodu jest często kusząca, sam miałem możliwość zakupu takiego cukru, jednak nie odważyłem się na jego zastosowanie. Być może jego jakość jest dobra, niemniej obawiałem się zanieczyszczenia pozostałościami pestycydów niedopuszczonych do stosowania w krajach UE. Mam tu na myśli choćby neonikotynoidy, których obecność w pokarmie nawet w minimalnych dawkach może prowadzić do zaburzeń układu nerwowego pszczół, i gorszej zimowli. Stosowałem natomiast cukier od kilku producentów – zarówno polskich jak i zagranicznych, i nie dostrzegłem żadnych różnic – tłumaczy nasz rozmówca.