W strukturze wiekowej pszczelarzy w Polsce ewidentnie dominują osoby powyżej 50 roku życia. Nie musi to jednak oznaczać, że za kilka dekad czeka nas spadek liczby pasiek.

Śledząc dane dotyczące polskiego pszczelarstwa w oczy rzuca się informacja dotycząca struktury wiekowej pszczelarzy. Wyniki te z jednej strony nie budzą wielkiego zaskoczenia - wszak zawód ten kojarzony jest raczej z ludźmi ukształtowanymi i dojrzałymi. Jednak niepokoić może fakt, że blisko 2/3 krajowych pszczelarzy to osoby powyżej 50 roku życia, zaś niemal 1/3 to osoby w wieku emerytalnym. Czy jest się jednak czym niepokoić?

Czy faktycznie jest tak źle?

Oczywiście z suchymi danymi nie jest łatwo polemizować, niemniej dodać należy do nich kilka czynników, które stawiają kondycję sektora w nieco innym świetle.

Po pierwsze warto podkreślić, że dane przytoczone przez Instytut Ogrodnictwa pochodzą z organizacji pszczelarskich. Nie muszą one mieć zatem stuprocentowego przełożenia na rzeczywistość. Wszak niewielki udział osób poniżej 35 roku życia w przytoczonej strukturze może częściowo wynikać z niechęci młodych ludzi do zrzeszania się w organizacjach. To nie do końca słuszna postawa, gdyż członkostwo w kołach niesie ze sobą wiele korzyści, przede wszystkim daje możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń. Postawa ta wpływać może jednak na ogólny kształt omawianej struktury.

Jako koronny argument warto tu jednak przytoczyć dane sprzed dekady: w 2011 roku odsetek młodych pszczelarzy (poniżej 35 roku) był w strukturze pasiek jeszcze mniejszy niż obecnie (wynosił nieco ponad 10 proc.). Dane sprzed 25 lat mówią natomiast, że w strukturze tejże zaledwie 5 proc. stanowiły wówczas osoby poniżej 35 roku. Widać zatem wyraźnie, że na przestrzeni ćwierćwiecza odsetek ten wzrósł blisko 2,5 krotnie, a to że 25 lat temu relatywnie niewielu młodych zajmowało się pszczelarstwem nie miało przełożenia na strukturę wielkości pasiek w przyszłości

Pszczelarstwo nie zginie

W tym momencie nasuwa się kilka refleksji na temat powyższych faktów. Może do pszczelarstwa potrzeba po prostu dojrzeć i potrzebne są do tego nabywane wraz z wiekiem umiejętności takie jak cierpliwość i dokładność, ale też chęć poznawania świata? Może wraz z wiekiem pojawia się pragnienie rozwoju, które skłania ludzi do poszukiwania nowej drogi? A może ludzie u schyłku swojej kariery zawodowej, oraz przebywający na emeryturze mają wreszcie czas na realizację swoich pasji, które przez całe dotychczasowe życie przesuwali na później?

Oczywiście powyższe tezy to bardziej luźne refleksje, niż poparte badaniami wnioski. Jest to raczej zadaniem socjologów. Przekonujące obserwacje płyną natomiast z mediów społecznościowych. Widać w nich wyraźnie, że również wśród młodych dorosłych, a także młodzieży zainteresowanie pszczelarstwem ma się dobrze. Co więcej, zwykle są oni wolni od ukształtowanych przed laty nawyków, dzięki czemu dobrze dopasowują się do realiów dzisiejszej gospodarki pasiecznej. Zatem o przyszłość sektora nie musimy chyba nadto drżeć.