Ogłoszone w zeszły piątek rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nakłada na producentów, importerów i dystrybutorów miodu rzetelnego podawania kraju pochodzenia produktu.

Problem nieprecyzyjnego oznakowania miodu był i jest często podnoszony przez środowisko pszczelarskie.

Czego dotyczą zmiany?

Dotychczas stosowane oznakowane określało jedynie, czy dany miód pochodzi z krajów Unii Europejskiej, spoza UE, lub jest mieszaniną obu kategorii miodu. Ostatnie zmiany mówią natomiast o tym, że:

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 29, z późn. zm.3) ) wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 15 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) nazwę państwa pochodzenia, w którym miód został zebrany, a w przypadku gdy miód pochodzi z więcej niż jednego państwa, nazwy państw pochodzenia, w których miód został zebrany”

Jednocześnie rozporządzenie mówi o tym, że:

§ 2. Miód w opakowaniach oznakowany dodatkowo zgodnie z § 15 ust. 2 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, wprowadzony do obrotu przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, może pozostawać w obrocie do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Czy zmiany uzdrowią polskie pszczelarstwo?

Jest to z pewnością dobry krok dla krajowego pszczelarstwa. Dotychczas obowiązujące prawo nie dawało bowiem konsumentom możliwości weryfikacji źródła pochodzenia miodu. Często zdarzało się, że pod chwytliwie marketingowo nazwą kryły się miody pochodzące z krajów o znacznie bardziej liberalnych restrykcjach środowiskowych (np. stosujących niedozwolone w UE substancje czynne środków ochrony roślin). Wprowadzone zmiany dają taką możliwość, niemniej same w sobie nie gwarantują uzdrowienia sektora. Do tego niezbędne jest budowanie świadomości konsumenta na temat wartości krajowych odmian miodu, jakości miodów importowanych, oraz budowanie patriotyzmu konsumenckiego.