Pszczoły wracają na Żoliborz

Po rocznej przerwie na Żoliborzu znów pojawią się pszczoły. Łącznie w parkach Kaskada i Kępa Potocka postawione zostanie 8 uli.

Nowe ule to niejedyna pszczelarska informacja ze stolicy. Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy podpisał z Miodową Manufakturą umowę na opiekę i utrzymanie pasiek, ale także na organizację „Żoliborskiego Miodobrania” oraz dostarczenie miastu 240 kg miodu.

Bzykanie w parku

Ule pojawią się w parkach do końca kwietnia. Jeśli pogoda na to pozwoli to pasieki zostaną zainstalowane wcześniej. Pszczoły już obudziły się ze snu i ochoczo skaczą z kwiatka na kwiatek.

- Pszczele ule na stale wpisały się w krajobraz naszych parków. Bardzo się cieszymy, że po rocznej przewie, pszczoły ponownie zagoszczą na naszych terenach. Wracamy także z edukacją w zakresie życia pszczół, ich roli w przyrodzie, zapylaniu roślin, ochronie owadów zapylających oraz o procesie powstawania miodu – powiedziała Renata Kozłowska, zastępca burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

Nowa świecka tradycja

Pszczoły w Dzielnicy Żoliborz są obecne od 2017 roku. Niestety w zeszłym roku ze względu na wykrycie choroby bakteryjnej pszczół oraz objęcie Żoliborza obszarem zapowietrzonym, niemożliwe było bezpieczne ustawienie uli w parkach i późniejsze korzystanie z wyprodukowanego przez pszczoły miodu.