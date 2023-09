Rumuńscy pszczelarze mają trudności ze sprzedażą miodu po opłacalnych cenach. Rynek zalały bowiem tanie importowane miody z Chin i Ukrainy. Wiele importowanych produktów jest zafałszowanych. UE tymczasem nie egzekwuje przestrzegania prawa.

Rumuńskie Stowarzyszenie Pszczelarzy wezwało Brukselę do działania i ratowania europejskich producentów miodu - donosi europejski portal Euraktiv. Rumunia to druga po Hiszpanii potęga w UE w produkcji miodu, ale rodzimi właściciele pasiek nie są już w stanie konkurować z importowanym miodem z importu po dumpingowych cenach.

Po wejściu do UE liczba rodzin pszczelich w Rumunii wzrosła z 1 mln do ponad 2,3 miliona, co uplasowało kraj na drugim miejscu w Europie, po Hiszpanii - przypomina Euraktiv. Produkcja miodu podskoczyła zaś z 16 tys. ton w 2007 r. do niemal 30 tys. ton w roku ubiegłym. Rumuńscy pszczelarze maja jednak coraz większe problemy z jego sprzedażą.

Miód w cenie cukru

Jak twierdzi Agerpres Răzvan Coman, przedstawiciel Rumuńskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy, większość miodu zebranego w 2022r. wciąż zalega w magazynach, bo nie ma komu go sprzedać. Powodem są dumpingowe ceny produktów importowanych do UE - głównie z Chin i Ukrainy. -Miód przybywający do portu w Hamburgu kosztuje zaledwie 5 lei (1 euro) – to cena porównywalna z kosztem kilograma cukru – argumentuje Coman

Wszechobecne podróbki

Sprowadzany miód zalewa europejski rynek, mimo że jest niskiej jakości, a często ma także zafałszowany skład. Ostatnie badanie przeprowadzone przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wykazało, że nawet połowa miodu importowanego do Unii Europejskiej to miód podrabiany. Z badań tych jednak nic dla europejskich pszczelarzy nie wynika, bowiem organa unijne nie egzekwują należycie przepisów i nie chronią europejskiego rynku.

Rumuńskie Stowarzyszenie Pszczelarzy zaapelowało do Brukseli o wykorzystanie istniejącego prawa i przeciwdziałanie praktykom dumpingowym, oraz wdrożenie rozwiązań, które ochronią europejskich pszczelarzy i konsumentów.