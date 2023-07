ARiMR rozpoczęła wypłatę dopłat do przezimowanych rodzin pszczelich, fot. Shutterstock

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała o rozpoczęciu wypłat wsparcia do przezimowanych rodzin pszczelich. Jako że zainteresowanie dopłatami przerosło oczekiwania, zdecydowano na zwiększenie puli środków przeznaczonych na wsparcie.

W związku z dużym zainteresowaniem ze strony beneficjentów, pulą przeznaczoną na dopłatę zwiększono z 60 do 80 milionów złotych. Agencja poinformowała o rozpoczęciu wypłat pomocy.

Kto może ubiegać się wsparcie?

Jak informuje ARiMR, o dofinansowanie do przezimowanych rodzin pszczelich mogli ubiegać się hodowcy, którzy prowadzą działalność nadzorowaną i są wpisani do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii i ewidencji producentów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pszczelarze złożyli w trwającym do 31 maja 2023 r. naborze 43,6 tys. wniosków – najwięcej na Lubelszczyźnie (5 tys.), w Małopolsce (4,6 tys.) i na Podkarpaciu (4,3 tys.).

Ile wynosi pomoc dla pszczelarzy?

Według informacji Agencji, aktualna stawka wsparcia to 50 zł do każdej rodziny pszczelej, której udało się przetrwać zimę, a pula środków po zwiększeniu wynosi 80 mln zł (by wszyscy otrzymali pomoc w spodziewanej wysokości). W poprzednich latach kwota dopłat była niższa – 20 zł, podobnie jak budżet – po 35,5 mln zł. W 2022 roku taką pomoc otrzymało 27,7 tys. hodowców pszczół, a rok wcześniej 23 tys. W sumie ARiMR wypłaciła na ten cel w ciągu dwóch poprzednich lat 43 mln zł. W 2023 r. pszczelarze ubiegają się o ponad 77 mln zł.

Wydłużono termin składania wniosków o pomoc

W odrębnym komunikacie ARiMR poinformowała o wydłużeniu terminu składania wniosków o dwa inne mechanizmy wsparcia. Mowa tu o działaniach takich jak:

Inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych (I.6.2.);

Wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi (I.6.3.);

Pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół (I.6.5.).

W przypadku dofinansowania modernizacji (I.6.2.) i walki z warrozą (I.6.3) termin składania wniosków o płatność został przesunięty – z 31 lipca na 16 sierpnia 2023 r. Jeśli chodzi o trzecią z interwencji (I.6.5.), na złożenie tych dokumentów ubiegający się o wsparcie mają czas, bez zmian, do 31 sierpnia 2023 r.