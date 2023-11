Temat importu miodu budzi wśród pszczelarzy ogromne kontrowersje. Trudno się temu dziwić: ze względu na bardzo niskie ceny surowca z zagranicy, polscy pszczelarze często przegrywają z nim konkurencję.

Problem importu miodu dotyczy nie tylko Polski, ale całej Unii Europejskiej. Świadczy o tym fakt, iż według Komisji Europejskiej samowystarczalność krajów UE pod względem produkcji miodu oscyluje w granicach 60 proc. Jednak nie tylko wspomniany fakt odpowiada za wysoki import produktu. Głównym czynnikiem wpływającym na to zjawisko jest oczywiście znacznie niższa cena miodów importowanych z wielu krajów spoza UE. Aby zrozumieć skalę tego zjawiska należałoby porównać ceny produktu w poszczególnych krajach. Szczegółowe dane pochodzące z opracowania Instytutu Ogrodnictwa przedstawione są w jednej z poniższych tabel, niemniej zestawmy tu uśrednione ceny miodu pochodzącego z Chin (1,3 euro za kilogram), czy z Ukrainy (1,9 euro za kilogram) choćby z cenami miodu hiszpańskiego, czy francuskiego (3,8 euro/kg). Łatwo policzyć, że miód chiński jest trzykrotnie tańszy od miodu pochodzącego ze wspomnianych krajów UE. Ma to swoje odzwierciedlenie w strukturze importu miodu w UE.

Ile miodu importuje Unia?

W poniższych tabelach zestawiono dane Eurostatu z 2022 roku dotyczące importu miodu do krajów Unii. Jak wynika z tegoż zestawienia, w 2022 roku Unia Europejska zaimportowała ponad 190 tys. ton miodu o łącznej wartości przekraczającej pół miliarda euro. Wśród głównych dostawców miodu do krajów UE znajdują się Chiny, które daleko w tyle pozostawiają Ukrainę. Warto dodać, że te dwa kraje odpowiadają za blisko 2/3 unijnego importu miodu. Na przestrzeni roku, unijny import miodu wzrósł o blisko 10 proc.

Nieco inaczej wygląda jednak wartość importowanego do UE miodu. Tu prym wiedzie Ukraina, nieznacznie wyprzedzając Chiny. Obydwa kraje odpowiadają za około 45 proc. unijnego importu (w ujęciu wartościowym).

Wśród wiodących importerów miodu znajduje się niestety Polska. W 2022 roku nasz kraj zaimportował 27 tys. ton miodu, ustępując pod tym względem jedynie Belgii i Danii.

Ile miodu importuje Polska?

W tym przypadku powołamy się niestety na nieco starsze dane. Mowa tu o informacji dostarczonej przez Instytut Ogrodnictwa, mówiący o wielkości i kierunkach importu miodu do Polski w 2021 roku. Jak wynika z przytoczonych danych w tym okresie nasz kraj sprowadził blisko 27 tys. ton miodu. Oczywiście główne kierunki to Ukraina i Chiny (odpowiedzialne łącznie za blisko 90 proc. importu). Nie brakuje jednak również tak egzotycznych producentów jak Urugwaj, Indie i Meksyk.

Bilans wymiany handlowej

Na temat struktury eksportu napiszemy wkrótce, niemniej artykuł o wielkości importu byłby niekompletny, gdybyśmy nie skonfrontowali go choćby ze szczątkowymi danymi na temat tegoż eksportu. Jak bowiem ocenić kondycję sektora, nie wiedząc tego ile miodu sprzedajmy?

Niestety nie wygląda to dobrze. Najpierw skupmy się na całej Unii Europejskiej, później zaś na Polsce. Według danych Eurostatu za 2022 rok, całkowity import miodu przez kraje UE wyniósł dokładnie 190 591 ton. W tym samym czasie kraje Unii wyeksportowały 152 040 ton miodu. Jak zatem łatwo policzyć, bilans wymiany handlowej jest ujemny i wynosi blisko 40 tys. ton.

Struktura ta jeszcze gorzej wygląda w przypadku Polski. Dane Instytutu Ogrodnictwa mówią, że w 2021 roku Polska zaimportowała 27 755,6 ton miodu, sprzedając przy tym 14 441 ton produktu. Łatwo policzyć to, że sprowadzamy do naszego kraju blisko dwukrotnie więcej miodu, niż zeń eksportujemy. Optymizmu nie budzi też przyjrzenie się bilansowi wymiany handlowej wyrażonej w wartości sprzedanego produktu. W 2021 roku tenże bilans wyniósł ok 16,5 miliona złotych. Oczywiście na niekorzyść naszego sektora.

W jakim miejscu się znajdujemy?

I tu miejsce na chwilę refleksji. W jak bardzo złej pozycji znajduje się nasze pszczelarstwo? Wszystko zależy z jakiej perspektywy na to patrzymy. Patrząc krótkoterminowo z całą odpowiedzialnością należy powiedzieć że pozycja naszego sektora jest bardzo kiepska. Wyraźnie widzimy bowiem, ile co roku nasz kraj traci importując duże ilości miodu i jak dużą presję cenową wymusza to na krajowych producentach.

Z drugiej jednak strony powyższe dane świadczą o tym, że samowystarczalności naszego (jak i unijnego) sektora brakuje jeszcze sporo do osiągnięcia poziomu 100 proc. Może to dobra pozycja wyjściowa do tego, by zawalczyć o coraz większy udział w rodzimym rynku?

Niestety prościej powiedzieć, niż wykonać: dla wielu konsumentów głównym wyznacznikiem, którym wciąż kierują się przy zakupie miodu pozostaje cena. A tą – jak wiadomo, nie możemy konkurować choćby z Ukrainą, czy Chinami.

Stąd też należy kolejny raz podkreślić jak ważne jest budowanie patriotyzmu konsumenckiego i kształtowanie świadomości Polaków na temat walorów i jakości polskiego produktu, oraz realnej jakości miodów importowanych spoza UE.

Dobrym krokiem są tu na pewno ostatnie zmiany w przepisach dotyczących oznakowania miodu (nakazujące podanie kraju pochodzenia). Jeżeli jednak wciąż jako naród będziemy kierować się tylko ceną, to nie należy spodziewać się znaczącego spadku importu.