Zgnilec amerykański (inaczej zgnilec złośliwy) to groźna choroba pszczół. Niestety występuje w naszym kraju masowo, a od początku roku potwierdzono już jej 45 ognisk.

Zgnilec amerykański, to jedna z najgroźniejszych chorób pszczoły miodnej. Jest to choroba bakteryjna (wywoływane przez laseczkę Paenibacillus larvae), atakująca czerw pszczeli. Rozwija się na czerwiu zasklepionym, który w krótkim czasie zamiera. Choroba jest wysoce zakaźna, i w krótkim czasie rozprzestrzenia się nie tylko na sąsiednie rodziny ale także inne pasieki.

Dziś jednak nie będziemy rozprawiać o objawach, prewencji i leczeniu zgnilca. Na to przyjdzie czas w kolejnych artykułach, teraz skupimy się zaś na podsumowaniu sytuacji epizootycznej w ostatnich latach. Jako że zgnilec jest chorobą zwalczaną z urzędu, dzięki informacjom Głównego Inspektoratu Weterynarii wiemy, gdzie dokładnie pojawiła się choroba.

Ogniska zgnilca od 2017 roku

Zgnilec w poszczególnych województwach

Patrząc na zamieszczoną poniżej mapę jasno wynika, że występowanie ognisk zgnilca amerykańskiego jest silnie zróżnicowane geograficznie. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że najbardziej zagrożone jest południe i centrum kraju, zaś województwa północne i zachodnie są niemalże wolne od choroby. I tak w latach 2020-2023 najwięcej zachorowań odnotowano na Podkarpaciu, Śląsku i Małopolsce. Sporym problemem choroba była w tym okresie także w centralnej Polsce (województwa łódzkie i mazowieckie), oraz w Opolskiem. Na przeciwnym biegunie znajdują się województwa kujawsko-pomorskie i pomorskie, gdzie nie potwierdzono w tym czasie ani jednego ogniska zgnilca, oraz województwa zachodniopomorskie, lubuskie i dolnośląskie, gdzie zgnilec występował sporadycznie

Sezonowość występowania zgnilca

Z dostępnych danych jasno wynika także, że występowanie zgnilca złośliwego charakteryzuje znacząca sezonowość. Zwykle fala zachorowań rozpoczyna się w maju, jej apogeum przypada zaś na miesiące letnie. „Sezon na zgnilca” kończy się natomiast w październiku. Poza omówionym okresem występowanie ognisk zgnilca było sporadyczne. Sezonowość ta wynika prawdopodobnie z dwóch czynników: po pierwsze rozwojowi bakterii sprzyja wysoka temperatura, po drugie zaś w miesiącach jesienno – zimowych nie prowadzi się żadnych prac pasiecznych, przez co diagnostyka ewentualnego zgnilca jest utrudniona.

Ogniska zgnilca złośliwego w 2023 roku

Według dostępnych danych od stycznia do czerwca na terenie Polski wystąpiło 45 ognisk omawianej choroby. Wszystkie z nich pojawiły się w maju (9) i czerwcu (36). Choroba pojawiła się w województwach:

łódzkim (powiaty pabianicki, piotrkowski, poddębicki),

małopolskim (powiaty gorlicki, oświęcimski)

mazowieckim (powiat sochaczewski)

podkarpackim (powiaty brzozowski, kolbuszowski, sanocki)

wielkopolskim (powiat kościański)

śląskim (powiaty cieszyński, gliwicki, mikołowski, pszczyński)

Jak tegoroczny wynik kształtuje się na tle zeszłorocznych? Na koniec czerwca 2020 mieliśmy potwierdzonych 35 ognisk, rok później 16, zaś w ubiegłym roku liczba ta wyniosła 22 ogniska.