Jak wynika z najnowszych danych Głównego Inspektoratu Weterynarii, na przestrzeni września w Polsce pojawiło się ponad 50 nowych ognisk zgnilca złośliwego pszczół. Większość z nich wystąpiło na południu kraju, niemniej choroba pojawiła się też w innych regionach.

Jak wynika z raportu GIW-u, ogniska zgnilca potwierdzono w województwach: lubelskim, łódzkim, małopolskim, podkarpackim, śląskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Blisko połowa ognisk wystąpiła na Podkarpaciu, sporo ognisk wystąpiło też na Śląsku.

Gdzie wystąpiły ogniska zgnilca amerykańskiego?

Według omawianego raportu zgnilec pojawił się w następujących regionach:

Województwo lubelskie: powiat zamojski (4)

powiat zamojski (4) Województwo łódzkie: powiat piotrkowski (1), wieluński (2) i zgierski (3)

powiat piotrkowski (1), wieluński (2) i zgierski (3) Województwo małopolskie: powiat nowotarski (1) i oświęcimski (3)

powiat nowotarski (1) i oświęcimski (3) Województwo podkarpackie: powiat bieszczadzki (2), brzozowski (10), jarosławski (1), kolbuszowski (2), krośnieński (1), mielecki (5), przemyski (1), rzeszowski (2) i sanocki (1)

powiat bieszczadzki (2), brzozowski (10), jarosławski (1), kolbuszowski (2), krośnieński (1), mielecki (5), przemyski (1), rzeszowski (2) i sanocki (1) Województwo śląskie: powiat bielski (3), cieszyński (2), pszczyński (1) i rybnicki (4)

powiat bielski (3), cieszyński (2), pszczyński (1) i rybnicki (4) Województwo wielkopolskie: powiat ostrzeszowski (1), poznański (1) i miasto Poznań (1)

powiat ostrzeszowski (1), poznański (1) i miasto Poznań (1) Województwo zachodniopomorskie: powiat wałecki (1)

Zgnilec amerykański w 2023 roku

Poza wymienionymi wyżej obszarami w tym roku zgnilec pojawił się także w województwie mazowieckim i opolskim. Pod względem zachorowań prym wiedzie województwo podkarpackie i ślaskie, gdzie wystąpiło ponad 2/3 tegorocznych ognisk.

Od początku tego roku potwierdzono już 163 ogniska zgnilca amerykańskiego. Oznacza to, że już teraz bieżący rok jest najtrudniejszy od 2020 r. Niewielka jednak szansa na to, że pobijemy niechlubny wynik z 2019 roku, kiedy to w Polsce wystąpiło aż 260 ognisk.