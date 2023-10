Kiepskie wieści płyną do nas z Głównego Inspektoratu Weterynarii. W sierpniu na obszarze ośmiu województw potwierdzono 39 nowych ognisk zgnilca amerykańskiego. Od początku roku wystąpiło ich już 110.

Według danych Głównego Inspektoratu Weterynarii w sierpniu na terenie kraju potwierdzono 39 nowych ognisk zgnilca amerykańskiego pszczół. Wystąpiły one w ośmiu województwach: lubelskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, śląskim i wielkopolskim.

Gdzie wystąpił zgnilec amerykański?

Na przestrzeni sierpnia ogniska zgnilca pojawiły się w następujących lokalizacjach:

Województwo lubelskie: powiaty janowski (1) i zamojski (1)

Województwo łódzkie: powiat pabianicki (1)

Województwo małopolskie: powiat oświęcimski (2)

Województwo mazowiecki: powiat otwocki

Województwo opolskie: powiaty nyski (1) i prudnicki (1)

Województwo podkarpackie: powiaty brzozowski (2), kolbuszowski (5), powiat krośnieński (4) i leski (1)

Województwo śląskie: powiaty bielski (1), cieszyński (4), gliwicki (3), mikołowskim (1), pszczyńskim (1), rybnickim (5), oraz w mieście Gliwice (1)

Województwo wielkopolskie: powiaty ostrowski (2) i poznański (1)

Ponad 100 ognisk w 2023 roku

Od początku roku choroba dotknęła już 110 pasiek. Oznacza to, że tegoroczny wynik będzie najwyższy przynajmniej od 2020 roku, w którym to potwierdzono 148 ognisk. Niewykluczone jednak, że liczba zakażonych pasiek jeszcze wzrośnie. Z danych historycznych wynika, że jeszcze we wrześniu należy spodziewać się wybuchy dużej ilości ognisk, pojawienie się choroby spodziewane jest też w październiku.