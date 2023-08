Jak przypomina ARiMR, 31 sierpnia mija termin składania wniosków o pomoc w ramach działań „Inwestycje, wspieranie, modernizacje gospodarstw pasiecznych”, „Wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi, oraz „Pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół”.

Jak czytamy w komunikacje Agencji, beneficjenci pomocy udzielanej w ramach dwóch interwencji finansowanych z budżetu Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 mają o kilka dni więcej na złożenie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosków o płatność. Chodzi o „Inwestycje, wspieranie modernizacje gospodarstw pasiecznych” oraz „Wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi”.

Ostatnie dni na składanie wniosków

Czas na złożenie wniosków o płatność został wydłużony z 25 sierpnia do 31 sierpnia 2023 r. W związku z tym zmianie ulega również termin zakończenia realizacji operacji oraz poniesienia kosztów.

31 sierpnia 2023 r. jest również ostatecznym terminem składania wniosków o płatność w zakresie „Pomocy na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół”. We wszystkich trzech przypadkach dokumenty należy wysyłać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznej ARiMR.

Inwestycje, wspieranie modernizacje gospodarstw pasiecznych

Jak informuje ARiMR o to wsparcie mogą ubiegać się: pszczelarze, producenci produktów pszczelich i organizacje pszczelarskie w imieniu hodowców. Refundacji podlega do 60 proc. kosztów netto zakupu nowego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej, m.in. miodarek, odstojników, wialni do pyłku, czy uli lub ich elementów. Maksymalna wysokość pomocy przekazanej beneficjentowi w okresie jednego roku pszczelarskiego nie może przekroczyć 100 zł w przeliczeniu na jeden posiadany pień pszczeli i łącznie nie może wynieść więcej niż 15 000 zł. Przy czym organizacje pszczelarskie mogą ubiegać się o zwrot udokumentowanych kosztów bezpośrednio związanych z wykonaniem projektu w wysokości do 4 proc. wsparcia udzielonego pszczelarzom za ich pośrednictwem, jednak kwota ta nie może przekraczać 65 zł w przeliczeniu na pszczelarza.

Wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi

Pomoc ta przysługuje z kolei wyłącznie zrzeszeniom pszczelarskim, które mogą ją otrzymać na zakup warrozobójczych produktów leczniczych – weterynaryjnych i takich, które zawierające substancje czynne do stosowania w środkach ochrony roślin również w przypadku pasiek, których właściciele posiadają certyfikat produkcji ekologicznej. Do 90 proc. kosztów netto ich zakupu podlega zwrotowi. Należy zaznaczyć, że organizacje te mogą ubiegać się o refundację udokumentowanych wydatków bezpośrednio związanych z wykonaniem projektu do 4% kwoty wsparcia udzielonej pszczelarzom za ich pośrednictwem, jednak kwota ta nie może przekraczać 30 zł w przeliczeniu na hodowcę.

Pomocy na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół

W ramach tej interwencji wnioski o przyznanie pomocy mogą składać wyłącznie organizacje pszczelarskie. Pomoc przyznaje się im do zakupu:

matek pszczelich, pochodzących z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi lub rejestry, z pasiek hodowlanych, w których prowadzona jest ocena przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw rolnictwa;

odkładów lub pakietów pszczelich z matkami pochodzącymi z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi i rejestry, z pasiek hodowlanych, w których prowadzona jest ocena przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw rolnictwa,

odkładów lub pakietów pszczelich od producentów, którzy uzyskali rekomendację związków lub zrzeszeń pszczelarzy, gwarantujących między innymi, że matki w pakietach i odkładach pszczelich pochodzą z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi lub rejestry.

W tym przypadku do 70 proc. kosztów netto podlega refundacji. Kwota pomocy dla beneficjenta nie może przekroczyć 10 000 zł rocznie. Organizacje pszczelarskie mogą ubiegać się o refundację udokumentowanych wydatków bezpośrednio związanych z wykonaniem projektu do 4 proc. wsparcia udzielonej pszczelarzom za ich pośrednictwem, jednak kwota ta nie może przekraczać 30 zł w przeliczeniu na pszczelarza.