Puda o formach wsparcia rolników

Minister Puda na dzisiejszej konferencji w MRiRW mówił o formach wsparcia dla rolników, w tym o przedłużonym terminie składania wniosków o pomoc z związku z ASF. Poruszone zostały również kwestie strategii zwalczania ASF, dofinansowania na zakup komputerów dla dzieci z rodzin rolniczych oraz patriotyzmu konsumenckiego.

Dziś w ministerstwie rolnictwa odbyła się konferencja prasowa, w czasie której minister rolnictwa Grzegorz Puda przedstawił formy wsparcia rolników, w tym przedłużony termin składania wniosków o pomoc na wyrównanie utraconych dochodów w związku z ASF.

– Wielu rolników i producentów świń zwracało mi uwagę, że występują problemy z pandemią koronawirusa, które uniemożliwiły im składanie wniosków o wsparcie ze względu na toczące się działania w związku z ASF. Ten termin był wówczas wyznaczony do 1 grudnia. Zgodnie z tym co obiecałem, termin na składanie wniosków jest przedłużony i w tej chwili można je składać do 21 grudnia. Mam nadzieję, że w tym roku jeszcze wielu producentów i rolników będzie w stanie skorzystać z tego rodzaju wsparcia. Liczę na to, że uda się jak największej liczbie producentów i hodowców skorzystać z tego typu wsparcia – mówił minister Puda.

W tym roku z powodu ASF zlikwidowano rekordową liczbę świń. Na pytania redakcji farmer.pl o weryfikację dotychczasowej strategii zwalczania ASF i jej ewentualną zmianę minister odpowiedział, że działania takie są cały czas podejmowane.

– Tak, takie działania cały czas podejmujemy, weryfikujemy dotychczasową strategię. Ona oczywiście była skuteczna, natomiast zawsze coś w takiej strategii można poprawić. W tej chwili prowadzimy badania na paskach, które będą mogły być używane przez myśliwych, jeżeli wszystko się uda. Paski te pozwolą na sprawdzenie podstawie badań robionych na polowaniu czy odstrzelony dzik jest chory na ASF czy nie – stwierdził minister Puda. – Z informacji medialnych można wyczytać, że ASF jest przenoszony przez ptactwo, w związku z tym musimy myśleć o szerokim działaniu. W najbliższym czasie będę spotykał się z minister rolnictwa niemieckiego oraz z ministrem rolnictwa czeskiego i w Brukseli będziemy podejmować temat naszej międzynarodowej współpracy w zakresie walki z ASF – dodał.

Kolejnym poruszonym tematem było wsparcie dla rolników na zakup komputerów.

– W związku z pandemią wiele rodzin rolników, a przede wszystkim ich dzieci, korzysta ze sprzętu komputerowego i w związku z tym postanowiłem, że należy szukać takich form wsparcia, aby można z jednej strony wesprzeć całe rodziny, z drugiej strony, aby umożliwić wsparcie tym, którzy dotychczas nie mieli możliwości skorzystania ze wsparcia przy zakupie sprzętu elektronicznego – zaznaczył minister rolnictwa.

Następnie minister nawiązał do kary nałożonej przez UOKiK na spółkę Jeronimo Martins Polska.

– Rodzaje wsparcia są różne, ale bezpośrednie wsparcie to nie wszystko. Bardzo istotne są również działania, które eliminują wszelkiego rodzaju dyskryminacje i jako minister rolnictwa będę sprzeciwiał się wszystkim działaniom, które bardzo często są stosowane przez zagraniczne sieci handlowe, zagranicznych pośredników, czy zagraniczne sieci sprzedaży – mówił minister Puda – We wszystkich sytuacjach, w których zagraniczne firmy będą wykorzystywać swoje możliwości i w sposób nieuczciwy działać kosztem rolników, kosztem polskich producentów (…), każdorazowo takie działanie będzie zgłaszane. Mogę obiecać, że będę wszystkie tego typu działania zgłaszać. Również po to, żeby pokazać, że w Polsce nie ma możliwości działania z takim bezpośrednim nadużyciem, wykorzystując polskich rolników. Warto podkreślić jeszcze raz 723 mln zł to jest największa do tej pory kara nałożona przez UOKiK za wykorzystywanie przewagi kontraktowej – zaznaczył.

Na zakończenie minister zaapelował do konsumentów o wsparcie polskich producentów poprzez wybór polskich produktów spożywczych.