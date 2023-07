Dane statystyczne wskazują, że na całym świecie ponad miliard ludzi jest zależnych od zwierząt gospodarskich.

Zgodnie z najnowszym raportem FAO zróżnicowana żywność pochodząca z systemów produkcji zwierzęcej, w tym systemów wypasu i pasterstwa oraz z polowań na dzikie zwierzęta, dostarcza wysokiej jakości białka, ważnych kwasów tłuszczowych oraz witamin i minerałów, przyczyniając się do zdrowej diety poprawiającej odżywianie i zdrowie,

Gatunki zwierząt gospodarskich są przystosowane do różnych środowisk, w tym do obszarów, które nie nadają się do produkcji roślinnej. Na całym świecie ponad miliard ludzi jest zależnych od łańcuchów wartości związanych z hodowlą zwierząt. Drobni hodowcy bydła i pasterze stanowią dużą część producentów zwierząt. Dobrze zintegrowana produkcja zwierzęca zwiększa odporność systemów rolnictwa na małą skalę.

Wiele zalet utrzymania zwierząt

Zwierzęta gospodarskie spełniają również inne ważne funkcje ekosystemowe w zarządzaniu krajobrazem, dostarczają energii i pomagają poprawić żyzność gleby. Ekosystemy pastwisk lub łąk zajmują około 40 proc. światowej powierzchni lądowej. Hodowcy utrzymują zwierzęta pasące się, aby przekształcić roślinność użytków zielonych w żywność.

Jeśli systemy rolno-spożywcze mają stać się bardziej zrównoważone, należy rozwiązać wyzwania związane z wysokim wykorzystaniem zasobów i zanieczyszczeniem, konkurencją między żywnością a paszą, emisjami gazów cieplarnianych, opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe i dobrostanem zwierząt, a także chorobami odzwierzęcymi i przenoszonymi przez żywność, dostępnością i przystępnością cenową.

Komitet ds. rolnictwa FAO zażądał kompleksowej, opartej na nauce i dowodach globalnej oceny wkładu zwierząt gospodarskich w bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone systemy żywnościowe, żywienie i zdrową dietę, z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju środowiskowego, gospodarczego i społecznego.