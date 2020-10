Rekompensaty za "piątkę dla zwierząt". To ma rozwiązać problem

Senatorowie zapowiadają zmianę w „piątce dla zwierząt”, mają to być odszkodowania dla producentów i rolników. Zdaniem Ryszarda Terleckiego, ta poprawka „ma rozwiązać problem”. To z kolei nie przekonuje rolników, protest 13 października, w dniu głosowania w Senacie nad ustawą, nadal jest aktualny.

- 13 października złożymy poprawkę, mówiącą o odszkodowaniach dla rolników. Będą to pełne odszkodowania. Wszyscy, którzy czekali na taką poprawkę, będzie to zrealizowane 13-tego. W tej chwili legislatorzy pracują, by taka poprawka była wypracowana – powiedział Marek Martynowski senator PiS, podczas piątkowej konferencji prasowej.

- To bardzo ważna wiadomość, która uspokoi nieco tych którzy starali się przedstawić tę ustawę, jako szkodliwą dla rolników, dla producentów. Myślę, że te problemy częściowo, a może i w całości rozwiąże tą poprawką – mówił Ryszard Terlecki. Szef klubu PiS w wypowiedzi do mediów podkreślił też, że trwają rozmowy z posłami partii, którzy zagłosowali przeciwko „piątce dla zwierząt”. Takie spotkanie miało też miejsce z Janem Krzysztofem Ardanowskim. Jak podkreślił Terlecki, były minister rolnictwa nie opuści klubu Prawa i Sprawiedliwości.

Natomiast, sam Jan Krzysztof Ardanowski nie podchodzi już tak jednoznacznie co do swojej przyszłości w tym klubie politycznym. Po tych informacjach, opublikował krótką notkę na Twitterze, pisząc:

"Pan Terlecki wprowadza rolników w błąd. Moja lojalność i pozostanie w klubie PiS zależy od całkowitej zmiany szkodliwej ustawy o OZ. Poprawki o odszkodowaniach za ubój rytualny to "zasłona dymna", która potwierdza, że autorzy nie mają pojęcia o trwałych skutkach zakazu eksportu"

Przed godz. 13 przerwano prace Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt, nazwanej „piątką dla zwierząt”.

Jak podaje PAP - komisja nie może zakończyć swoich prac i przeprowadzić głosowania nad poprawkami do nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, ponieważ swoje poprawki zamierzają złożyć jeszcze przedstawiciele rządu.

- Rząd zgłosi poprawki do komisji, chcielibyśmy się z nimi zapoznać, dobrze by było, żeby Biuro Legislacyjne się do tych poprawek w jakiś sposób merytoryczny odniosło, żebyśmy wpracowali takie przepisy ustawy, które będą służyły wsi, polskim rolnikom i polskiej gospodarce – mówił senator Zdzisław Pupa z PiS.

Ponieważ nie było sprzeciwu, wniosek został przyjęty przez przewodniczącego komisji Jerzego Chróścikowskiego (PiS) bez głosowania.

Ze strony rolników napływają informacje, że protest 13 października w Warszawie jest aktualny. Nie oczekują rekompensat, lecz zaprzestania prac nad ustawą, która może pozbawić ich gospodarstwa części dochodów.

UWAGA!!!!

ZMIENIAMY MIEJSCE ZBIORKI NA PLAC ZAWISZY. WIDZIMY SIE 13.10.2020 O GODZ. 10.

