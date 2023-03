Porozumienie Rolników z Województwa Warmińsko-Mazurskiego żąda dostosowania limitów zamrażających ceny energii w zależności od rodzaju produkcji rolnej. Rolnicy mimo, że wielu z nich inwestowało w OZE są zdruzgotani rosnącymi kosztami, szczególnie przy energochłonnej produkcji mleka.

Porozumienie Rolników z Województwa Warmińsko-Mazurskiego żąda zwiększenia limitów na zużycie energii elektrycznej z 3000 kWh do 6000 kWh oraz o wprowadzenie limitów w zależności od kierunku produkcji, z podziałem na produkcję roślinną i zwierzęcą.

Produkcja mleka jest bardzo energochłonna, gdyż wiąże się z dużym wydatkiem energii elektrycznej mimo inwestycji w OZE, a rolnicy mimo że posiadają rodzinne gospodarstwa rolne są traktowani i rozliczani z kosztów produkcji jak przedsiębiorcy.

Rolnicy żądają od rządu skuteczniejszej ochrony przed rosnącymi cenami energii elektrycznej oraz objęcia większą ochroną sektora rolnego przed nieprzewidywanymi wzrostami kosztów produkcji.

Porozumienie Rolników z woj. warmińsko-mazurskiego zwróciło się w połowie lutego br. do Premiera o pilne podjęcie działań, aby ingerować w coraz bardziej drastyczną sytuację na rynkach rolnych.

Wyrazili on ogromne zaniepokojenie sytuacją producentów rolnych, którzy coraz bardziej odczuwają ciągle rosnące koszty produkcji przeplatane z zmiennością cen.

Zbyt małe limity na zamrożenie cen prądu dla producentów mleka

Produkcja mleka jest bardzo energochłonna, gdyż wiąże się z dużym wydatkiem energii elektrycznej nie tylko na oświetlenie, ale chłodzenie mleka, obsługę urządzeń udojnych wraz z ich czyszczeniem i to w porze dnia, kiedy produkcja prądu np. z fotowoltaiki jest mało efektywna.

Przez to wielu właścicieli gospodarstw rolnych ponosi dodatkowe koszty związane ze zużycie konwencjonalnej energii.

Jestem współwłaścicielem rodzinnego gospodarstwa rolnego, a jestem traktowany jak przedsiębiorca dużej firmy. Zainwestowałem w nowoczesny budynek do produkcji mleka, który wyposażony jest w ekologiczne urządzenia udojne, chłodziarkę itd. Mimo to produkuję ok. 100 tys. l mleka rocznie jest nadal bardzo energochłonna. W ciągu miesiąca zużywam ok. 3000 kWh, czyli limit roczny zamrażający ceny przy produkcji mleka zagwarantowany przez rząd rolnikom. - mówi Wojtek Jończyk, współwłaściciel rodzinnego gospodarstwa rolnego z woj. warmińsko-mazurskiego. - Budynek jak i cała produkcja mleka jest rozliczana w taryfie C. W grudniu 2022 r. przyszedł rachunek za energię elektryczną gdzie płaciłem 2,6 zł za 1 kWh za poprzednie miesiące. Mimo że złożyłem wniosek o obniżkę cen prądu do 0,785 zł/kWh to koszty zużycia energii są już tak wysokie że dalsza opłacalność produkcji mleka staje pod znakiem zapytania.

Ponadto rolnicy z Porozumienia z woj. warmińsko-mazurskiego skarżą się, że nie są traktowani jak rodzinni właściciele gospodarstw rolnych, a jak przedsiębiorcy. Wielu z nich rozlicza się w taryfie C przez co płacą o wiele większe rachunki za prąd niż ci co rozliczają się na domowych taryfach G.

Posiadam rodzinne gospodarstwo rolne i w hodowli mam 80 krów udojnych i 200 sztuk młodego bydła, a jestem traktowany jak przedsiębiorca. Produkcja mleka jest energochłonna a zużycie prądu rozliczam w taryfie C i nie jestem chroniony tak jak rozliczający się rolnicy w taryfie G.. Praktycznie odczułem każdą podwyżkę energii elektrycznej, która sięgnęła nawet do 4 zł za 1 kWh pod koniec 2022 r. Gdy próbowałem wyjaśnić sprawę w biurze dystrybutora prądu z którymi się rozliczam, żaden z pracowników nie mógł mi wyjaśnić skąd tak wysokie rachunki mimo że złożyłem oświadczenie o obniżenie cen prądu do 785 zł za MWh. Mimo że jesteśmy traktowani jak przedsiębiorcy to nie mamy żadnej możliwości uzyskania informacji o prognozowaniu wzrostu rachunków za energię, przez co opłacalność produkcji mleka jest nieopłacalna - mówi Mirosław Borowski, właściciel rodzinnego gospodarstwa rolnego i wiceprezes KRiR. - Korzystam z OZE mam mikrobiogazownię o mocy 11 kW ale ona nie jest w stanie pokryć rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną oraz kosztów jej zużycia. W moim przypadku zużycie prądu sięga nawet 6 tys. kWh na miesiąc przy rozliczaniu w taryfie C nie jestem w stanie określić, jak mocno wzrosną koszty zużycia prądu po tym jak moja produkcja mleka przestanie być objęta ochroną maksymalnej ceny prądu po przekroczeniu 90% zużycia energii liczonej z roku 2020-2021.

I mimo wprowadzenia maksymalnej ceny netto na poziomie 785 zł za 1 MWh (dodatkowe koszty dystrybucji) zużycie jest tak duże że w ciągu miesiąca przekraczają często limit zamrażający ceny prądu roczny przyznany rolnikom w wysokości 3000 kWh.

Apelujemy o zwiększenie limitów na zużycie energii elektrycznej z 3000 kWh do 6000 kWh oraz o wprowadzenie limitów w zależności od kierunku produkcji, z podziałem na produkcję roślinną i zwierzęcą, przy czym przy produkcji zwierzęcej limit ten powinien wynosić co najmniej 50% rocznego zużycia.

Jak podali rolnicy z Porozumienia obecnie określone na 2023 rok limity zużycia prądu przez gospodarstwa rolne o profilu zwierzęcym w niektórych przypadkach zostaną wyczerpane w ciągu miesiąca.

Zaproponowane limity w gospodarstwach rolnych są obecnie nierealne, gdyż wiele gospodarstw nie rozdziela działalności bytowej od produkcyjnej. Proponujemy rozgraniczenie zużycia energii na bytowe. i niezbędne do produkcji rolnej. Należy przy tym gospodarstwa rolne o profilu zwierzęcym potraktować jak mikroprzedsiębiorstwa i zastosować różnorodne taryfy zużycia prądu.

Nie tylko brak ochrony przed blackoutem zakłóca hodowlę i produkcję mleka

Jak podkreślają rolnicy z Porozumienia kolejnym problem w gospodarstwach rolne jak i hodowlanych jest brak ochronny przed blackoutem, czyli odłączaniem od prądu sieciowego.

Zdaniem rolników z woj. warmińsko-mazurskiego, sektor produkcji żywności musi być wpisany na listę bezpieczeństwa, bowiem zabezpieczenie dostaw prądu dla tego procesu jest kluczowe, przy jednoczesnym zagwarantowaniu prawidłowego dobrostanu, który jest w tym wszystkim najważniejszy.

Ważną kwestią jest stworzenie „korytarza ochronnego” dla gospodarstw rolnych jak i hodowlanych, by odbiorcy (rolnicy), nie musieli się borykać z odłączeniem dostawy prądu z tytułu niezapłaconej faktury.

Rolnicy postulują, aby warunki płatności za energię elektryczną w sektorze rolnictwa, były ustalane indywidualnie na innych zasadach i dostosowane do cyklu produkcyjnego. Każdy wniosek od producenta żywności (z gospodarstwa rolnego lub hodowlanego), o zmianę terminu płatności lub z propozycją płatności powinien być obligatoryjnie rozpatrzony pozytywnie.

Dziwi nas fakt, że Ministerstwo do dnia dzisiejszego nie interweniuje w tak prostych kwestiach. Przemawia za tym wnioskiem, chociażby rozregulowany rynek rolny spowodowany takimi czynnikami jak: Covid, konflikt zbrojny w Ukrainie, wystąpienie na terenie całego kraju Afrykańskiego Pomoru Świń oraz wysoce zjadliwego wirusa grypy ptasiej. Wszystkie te czynniki wpłynęły na zaburzenie płynności finansowej, która w żaden sposób od 2020 r. nie mogła być odbudowana.

O co jeszcze wnioskują rolnicy z Porozumienia z woj. warmińsko-mazurskiego?

"Wnioskujemy o objęcie zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego preferencyjnymi rozwiązaniami w zakresie cen gazu i energii elektrycznej.

Apelujemy także, aby rządowe rozporządzenie w sprawie zasad wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła traktowało zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego, tak jak gospodarstwa indywidualne. Brak takich rozwiązań może spowodować bankructwo wielu zakładów przetwórczych, a co za tym idzie likwidacje wielu działów produkcji rolnej.

Zwracamy się o pilne podjęcie rozmów w sprawie uruchomienia skupu interwencyjnego mleka w proszku i masła. Nagłe spadki cen skupu mleka uderzają w producentów rolnych, stawiając ich w trudnej sytuacji ekonomicznej.

W związku z powyższym, apelujemy o pilne podjęcie działań stabilizujących produkcję gospodarstw rolnych, na określonym racjonalnym poziomie opłacalności.

Pragniemy podkreślić, że brak wsparcia i działań ze strony Rządu Polskiego uderza mocno w rodzinne gospodarstwa rolne i zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu kraju.

Z uwagi na powyższe, apelujemy o skuteczne rozwiązania, które nie każą nam podejmować działań protestacyjnych.

Sygnatariusze Porozumienia: