Roman Kluska popiera rolników i przedsiębiorców: To jest irracjonalna polityka

Solidaryzując się z protestującymi przeciwko zapisom w ustawie zwanej piątką dla zwierząt wyrażam nadzieję, że rząd dokona wszechstronnej analizy jej skutków i wycofa się z tej kontrowersyjnej ustawy, a dobrostan zwierząt zapewni w inny sposób – zaznacza Roma Kluska, polski przedsiębiorca, twórca Optimusa, a obecnie przedsiębiorca rolny.

– W okresie kryzysu jakim jest pandemia, kompetentna władza zabiega

o maksymalizację przychodów budżetu i minimalizuje koszty, by mieć wystarczające środki na ratowanie zdrowia i życia obywateli. Likwidacja dochodowych branż i narażanie budżetu na znaczące koszty ich likwidacji wydają się dziś w okresie pandemii szczególnie irracjonalne – napisał w liście otwartym Roman Kluska, polski przedsiębiorca, twórca Optimusa, a obecnie przedsiębiorca rolny o uchwalonej ustawie o ochronie zwierząt zwanej „piątką dla zwierząt”.

Jak zaznaczył, przez całe swoje życie zawodowe był najpierw pracownikiem w firmie, a następnie przedsiębiorcą. – Wiem, że dla zdecydowanej większości z nas firma to. Nasze życie i życie naszych rodzin, nasze serca, trud, pot i przywiązanie do firmy, a nade wszystko wiele bezcennych relacji, które powstały we wspólnym wysiłku – podkreślił Kluska.

Zaznaczył, że żaden akt prawa nie może likwidować branży, bo dana branża to przede wszystkim ludzie i ich rodziny.

– Tych bezcennych wartości nie można likwidować jakimkolwiek aktem prawa, bo branże w gospodarce to nie hale fabryczne i maszyny, ale przede wszystkim ludzie i ich rodziny i ich środki na życie oraz unikalne relacje międzyludzkie – napisał Roma Kluska.

Szczególnie podkreślił, że rząd powinien w dobie kryzysu jakim jest pandemia robić wszystko by maksymalizować przychody do budżetu, a inna polityka jest irracjonalna.

– W okresie kryzysu jakim jest pandemia, kompetentna władza zabiega o maksymalizację przychodów budżetu i minimalizuje koszty, by mieć wystarczające środki na ratowanie zdrowia i życia obywateli. Likwidacja dochodowych branż i narażanie budżetu na znaczące koszty ich likwidacji wydają się dziś w okresie pandemii szczególnie irracjonalne – podkreślił Roma Kluska.

Na koniec wyraził nadzieję, że rząd dokona wszechstronnej analizy skutków i wycofa się z tej kontrowersyjnej ustawy.

– Solidaryzując się z protestującymi przeciwko zapisom w ustawie zwanej piątką dla zwierząt wyrażam nadzieję, że rząd dokona wszechstronnej analizy jej skutków i wycofa się z tej kontrowersyjnej ustawy, a dobrostan zwierząt zapewni w inny sposób – podsumował Roma Kluska.