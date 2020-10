Rosja w 2020 roku znacznie zwiększyła eksport mięsa

Według rosyjskiego ministerstwa rolnictwa, w pierwszych dziewięciu miesiącach 2020 roku Rosja sprzedała na rynkach zewnętrznych mięso wraz z podrobami za łączną wartość około 610 mln dolarów amerykańskich, czyli o 79 proc. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

Najważniejszy importer, Chiny, zwiększyły zakupy do około 235 mln dolarów, czyli 3,9 razy. Za nim plasuje się Wietnam, który zwiększył import do ponad 92 mln dolarów, a więc 3,8 razy więcej niż rok wcześniej, a także Ukraina, dokąd eksport mięsa wzrósł do około 80 mln dolarów i przyniósł o 14 proc, wyższy dochód. Innymi ważnymi krajami importującymi były Hongkong (około 47 mln dolarów) i Kazachstan (35 mln dolarów).

Najwyższe przychody - około 317 mln dolarów - pochodziło z eksportu mięsa drobiowego, który był o 71 proc. wyższy niż w analogicznym okresie w 2019 roku, głównie dzięki szerokim dostawom do Chin.

W tym samym czasie eksport wieprzowiny wzrósł ponad dwukrotnie i wyniósł około 219 mln dolarów. Ministerstwo zwróciło szczególną uwagę na rozpoczęcie eksportu do Wietnamu w listopadzie ubiegłego roku.

Również eksport wołowiny wzrósł do około 48 mln dolarów, czyli 2,9 razy więcej niż w poprzednim roku. Było to możliwe przede wszystkim dzięki otwarciu w połowie stycznia 2020 roku rynku chińskiego, na który tego typu mięso można było teraz dostarczyć za około 25 mln dolarów.