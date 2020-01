Rosja: Wzrost produkcji zwierzęcej w 2019 r.

W Rosji w ciągu ostatniego roku nadal rosła produkcja mleka i mięsa.

Według Federalnej Służby Statystycznej (Rosstat) tendencja ta w przypadku mleka była szczególnie silna. Produkcja mleka zwiększyła się o 2,4 proc. rok do roku do około 31,3 mln ton, kiedy w tym czasie przed rokiem wzrost wynosił 1,5 proc.

Jednocześnie, zgodnie ze wstępnym raportem Rosstat, produkcja zwierząt rzeźnych, w tym drobiu, wzrosła o 1,9 proc. do około 15,2 mln ton żywej wagi; wzrost był o 0,6 proc. słabszy niż w poprzednim roku. Przy 44,9 mld jaj produkcja pozostała prawie na poziomie z poprzednich dwóch lat.

Ponadto pod koniec 2019 r. Rosstat zarejestrował ogółem około 18,1 mln sztuk bydła, czyli prawie tyle co rok wcześniej, jednak liczba krów wzrosła o 0,3 proc. do około 8,0 mln sztuk. Pogłowie świń wzrosło o 6,2 proc. do około 25,2 mln zwierząt, a drobiu o 0,6 proc. łącznie do 544,9 mln ptaków.