Rosyjska produkcja zwierzęca – niespójne tendencje w pierwszym kwartale

Produkcja mięsa i jaj poniżej poprzedniego roku, wzrosła produkcji mleka.

Według danych rosyjskiej służby statystycznej (Rosstat), w Rosji produkcja mięsa, w tym drobiu, w I kwartale 2021 r. wyniosła ok. 3,5 mln ton masy tuszy, o 2,2 proc. mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Produkcja jaj również spadła, o 2,4 proc. do około 10,4 miliarda sztuk. Z drugiej strony produkcja mleko odnotowała wzrost o 1 proc. z ponad 6,9 mln ton.

Tymczasem na początku tego roku utrzymywały się różnice w rozwoju pogłowia zwierząt w porównaniu z 2020 rokiem. Pogłowie bydła pod koniec marca zmniejszyło się o 1,1 proc. w porównaniu do tego samego okresu w poprzednim roku do łącznie około 18,4 mln sztuk, w tym krów o 1,2 proc. do ponad 7,9 mln sztuk.

Populacje drobiu były również niższe o 1,3 proc. rok do roku i wyniosły łącznie około 541,6 miliona ptaków.

Z kolei liczba świń wzrosła o 0,7 proc. do około 26,3 miliona zwierząt.