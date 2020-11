SARS-CoV-2, grypa ptaków i ASF – sytuacja i przeciwdziałania w wydaniu MRiRW

W Polsce nie wykryto żadnego ogniska koronawirusa wśród norek, grypa ptaków została potwierdzona w gospodarstwie utrzymującym niemal milion kur niosek, a ze względu na ASF minister Puda wystąpił do Ministra Zdrowia o przywrócenie polowań zbiorowych – to jedynie kilka z kwestii omówionych w czasie dzisiejszej konferencji w MRiRW, w czasie której przedstawiona została aktualna sytuacja w zakresie chorób zakaźnych zwierząt.

Na dzisiejszej konferencji prasowej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi minister rolnictwa Grzegorz Puda, Główny Lekarz Weterynarii Bogdan Konopka oraz dyrektor PIW-PIB w Puławach Krzysztof Niemczuk poinformowali omówili aktualną sytuację w zakresie chorób zakaźnych zwierząt na terenie Polski odnosząc się do kwestii ASF, grypy ptaków i koronawirusa oraz podejmowanych działań w tych zakresach.

Norki jednak zdrowe

Minister Puda na wstępnie odniósł się do niedawnych doniesień o wykryciu ogniska koronawirusa na fermie norek.

– Natychmiast po tym doniesieniu zleciłem pobranie próbek od potencjalnie zakażonych zwierząt i ponowne ich przebadanie w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach, ponieważ tylko wyniki badań z urzędowych laboratoriów weterynaryjnych oraz z laboratorium referencyjnego Państwowego Instytuty Weterynaryjnego w Puławach mają charakter urzędowy. Ujemne wyniki badań nie potwierdziły doniesień medialnych – informował minister.

Poinformował również, że przygotowywane są trzy projekty rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które mają umożliwić podejmowanie skutecznych działań administracyjnych na wypadek stwierdzenia choroby norek w wyniku zakażeń SARS-CoV-2, które dotyczą m.in. określenia SARS-COV-2 jako choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, szczegółowego trybu postępowania i sposobu zwalczania zakażeń (w tym likwację stad oraz ograniczenia w ich przemieszczaniu), a także trybu postepowania przy wygaszaniu ognisk choroby, jak również, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt.

– Co najważniejsze przygotowane jest wsparcie dla hodowców norek objętych w ramach zwalczania zakażeń SARS-CoV-2 nakazami i zakazami wydanymi przez organy inspekcji weterynaryjnej – mówił minister Puda.

Główny Lekarz Weterynarii poinformował, że już w chwili pierwszych doniesień o występowaniu choroby wśród norek w Europie wrócił się do terenowych organów Inspekcji, Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz organizacji reprezentujących branżę futerkową z apelem o zgłaszanie powiatowym lekarzom weterynarii wszelkich objawów sugerujących wystąpienie koronawirusa u zwierząt. Monitorowane są również zachorowania wśród właścicieli i pracowników ferm.

– Od maja przeprowadzono ponad 280 kontroli ferm zwierząt futerkowych. Mamy ich w kraju 840 (…), ale norki utrzymywane są na ok. 340 fermach. Nie potwierdziliśmy żadnych przypadków i nie dotarły do nas doniesienia o transmisji zakażenia – mówił dr Konopka.

Dotychczas przebadano ponad 800 próbek, jak zaznaczył prof. Niemczuk. Z Kolei minister Puda zaznaczył, że w sytuacji wykrycia zakażenia stado najprawdopodobniej musiałoby zostać poddane ubojowi. Pytany o kwoty rekompensat stwierdził, że informacje te zawarte będą we wspomnianych rozporządzeniach.

Grypa ptaków

Drugim poruszonym tematem była grypa ptaków, której pierwsze ognisko potwierdzono wczoraj.

– Zleciłem opracowanie rozwiązań pomocowych dla poszkodowanych rolników, a także stałe monitorowanie ptactwa dzikiego. Zwiększamy kontrolę weterynaryjną, zwłaszcza dużych hodowli, szczególnie w obszarze, gdzie ostatnio pojawił się wirus. Przygotowujemy się na ewentualność zamykania w pomieszczeniach drobiu z wolnego wybiegu. Zrobimy wszystko, aby przerwać transmisję wirusa, przy czym apeluję do wszystkich rolników, hodowców drobiu, o utrzymywanie wzmożonych zasad bioasekuracji, to bardzo istotne i bardzo pomocne w zwalczaniu tego wirusa – podkreślał minister Puda.

O nowym ognisku i gospodarstwie, w którym wykryto chorobę opowiedział dr Konopka.

– To jest ogromny obiekt inwentarski składający się z 14 budynków, w których utrzymywanych było prawie milion kur niosek. Kurniki bardzo nowoczesne, bardzo wysoki poziom bioasekuracji. (…). Jak się okazuje w bliskiej odległości przepływa tam Odra, gdzie ptaki przelatujące na zachód Europy mają miejsce odpoczynku, co może być bezpośrednią przyczyną wystąpienia choroby w tym doskonale urządzonym obiekcie inwentarskim z bardzo nowoczesnym chowem wolierowym, gdzie odbywa się produkcja jaj ok. 700 tys. dziennie – stwierdził GLW.

Jak stwierdził dyrektor Niemczuk, próbki zostały skierowane do badań z podejrzenia w wyniku nadmiernych upadków zwierząt. Wykonane badania diagnostyczne potwierdziły obecność wirusa H5N8, zaś badania dodatkowe, że jest to wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Nieśmiertelny ASF

Omawiając aktualną sytuację w zakresie chorób zakaźnych zwierząt trudno pominąć kwestię afrykańskiego pomoru świń.

– Zleciłem przegląd w obszarze bioasekuracji, przede wszystkim dużych gospodarstw. Pracujemy nad przepisami dotyczącymi bioasekuracji, które muszą być dostosowane do specyfiki, rozmiaru i technologii chowu w gospodarstwach, bo tylko wówczas może być ona skuteczna – podkreślał minister Puda. – Nie bez znaczenia jest rola i świadomość właścicieli stad i pracowników gospodarstw – dodał.

Szef resortu rolnictwa odniósł się do kwestii dzików zaznaczając, że będzie wnioskować o ograniczenie ich pogłowia nie tylko z uwagi na zagrożenie zakażeń, ale również skargi od rolników na duże szkody łowieckie wyrządzane przez dziki w uprawach.

Minister Puda poinformował również, że ministerstwo przygotowuje rozwiązania, które pomogą zmienić profil produkcji w gospodarstwach, w których ASF będzie uniemożliwiać hodowlę świń.

Główny Lekarz Weterynarii opisał aktualną sytuację w kraju.

– Na dziś mamy ponad 3600 przypadków u dzików, potwierdzono 103 ogniska u świń. W tej chwili koncentrujemy działania na poszukiwaniu padłych dzików, co zostało również umocowane w prawie. Za zgłaszanie padłych dzików jest odpłatność 200 zł w strefach, gdzie występuje choroba i 100 zł na pozostałym terenie Polski. Korzystając z tego mechanizmu Polacy pomagają nam w zbieraniu zwłok, aby w jak największym stopniu wyrzucić wirusa ze środowiska. Przeprowadziliśmy prawie 100 tys. kontroli gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną, aby nieść ten kaganek oświaty i uczyć zasad bioasekuracji, oczywiście podejmując odpowiednie działania administracyjne – mówił GLW.

Poruszony został również temat polowań zbiorowych, które ze względu na obostrzenia związane z pandemią COVID-19 zostały zakazane. GLW zaznaczył, że do chwili obecnej w odstrzale sanitarnym pozyskanych zostało prawie 150 tys. dzików. Z kolei minister Puda przekazał, że zwrócił się do Ministra Zdrowia w sprawie przywrócenia polowań zbiorowych, ale tylko w zakresie polowań na dziki.