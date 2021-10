Smaczne tradycje. Twaróg półtłusty z Kosowa Lackiego - ruszyła kampania promująca tradycyjne produkty mleczne

Jak powstają tradycyjne twarogi, masła i śmietany oraz dlaczego warto sięgać po te ze znakiem “Jakość Tradycja”? Na te i wiele innych pytań, które ułatwią konsumentom decyzje przy sklepowych półkach, ma odpowiedzieć kampania promocyjna “Smaczne tradycje. Twaróg półtłusty z Kosowa Lackiego”, zaplanowana do 2022 roku.

Produkty z ponad 50-letnią historią

Jednym z nadrzędnych celów kampanii jest edukacja konsumentów i rynku w zakresie jednego z najważniejszych krajowych systemów jakości żywności, zatwierdzonego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Chodzi o system “Jakość Tradycja”, który wyróżnia produkty żywnościowe wysokiej jakości, w tym produkty tradycyjne. O ten szczególny symbol mogą ubiegać się produkty z udokumentowaną ponad 50-letnią historią wytwarzania, w której zachowane są tradycyjne receptury, surowce i technologia. Znak “Jakość Tradycja” to Oscar wśród produktów spożywczych. O jego przyznaniu decyduje najwyższa jakość i istotne cechy wyróżniające dany produkt od podobnych w kategorii. Może być to np. tradycyjny charakter, reputacja lub inny unikalny wskaźnik. Wszystkie zgłoszone do systemu produkty są poddawane wnikliwej kontroli, która weryfikuje zgodność deklaracji producenta. Po otrzymaniu znaku, producenci zobowiązani są do ich kontynuowania. Wszystko to ma na celu zagwarantowanie konsumentom, że stosowana metoda wytwarzania produktu jest zgodna z tą deklarowaną we wniosku o przyjęcie do systemu.

Produkty ze znakiem jakość “Jakość Tradycja”

Lista produktów, które mogą pochwalić się znakiem “Jakość Tradycja” liczy obecnie 318 pozycji (stan na grudzień 2020) i jest na bieżąco aktualizowana. Wśród wyróżnionych produktów znajdują się m.in. Masło Tradycyjne, Masło Ekstra, Śmietanka Kremowa 30%, Twaróg chudy z Kosowa Lackiego, Twaróg półtłusty z Kosowa Lackiego oraz Twaróg tłusty z Kosowa Lackiego.

Wspomniane wyżej twarogi produkowane są ręcznie od ponad 50 lat, co zasadniczo wyróżnia je od pozostałych, dostępnych na rynku twarogów. Z kolei Masło Ekstra oraz Masło Tradycyjne produkowane są wyłącznie ze słodkiej śmietanki pasteryzowanej, uzyskanej z mleka dostarczanego od krów karmionych paszami wolnymi od GMO. Produktem równie wysokiej jakości jest także Śmietanka Kremowa 30%, która produkowana jest obecnie na specjalne zamówienie.

„Smaczne tradycje. Twaróg półtłusty z Kosowa Lackiego” to kampania promocyjna, której celem jest rozpowszechnienie wiedzy na temat Masła Ekstra, Masła Tradycyjnego oraz Twarogu Chudego/Półtłustego/Tłustego z Kosowa Lackiego jeszcze szerszej grupie konsumentów. Wymienione produkty produkowane są z własnego surowca, skupowanego od lokalnych rolników. Receptura i sam proces produkcji jest niezmienny od lat. Sprawia to, że produkty cechuje niepowtarzalny, naturalny i tradycyjny smak.

Kampania promocyjna “Smaczne tradycje. Twaróg półtłusty z Kosowa Lackiego” ma za zadanie aktywnie edukować na temat uznanego systemu “Jakość Tradycja” oraz wybranych produktów, którym certyfikat „Jakośc Tradycja” został przyznany.

W tym celu powstała już specjalna strona internetowa programu www.smacznetradycje.pl Przewidziane są również warsztaty kulinarne, wsparcie influencerów oraz działania w mediach społecznościowych. Niebawem swoją premierę będzie miała również specjalna książka kucharska.

fot. Smaczne Tradycje