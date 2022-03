Spada liczba zwierząt gospodarskich w Ameryce Północnej

Według danych Departamentu Rolnictwa USA (USDA), całe pogłowie zwierząt gospodarskich w Ameryce Północnej liczyło na przełomie roku prawie 103 mln zwierząt.

Ogólnie rzecz biorąc, rolnicy w USA i Kanadzie w ciągu ostatniego roku zredukowali stada świń, bydła i owiec.

Według danych USDA, populacja świń w obu krajach wyniosła 88,31 mln zwierząt; było to ponad 3 mln sztuk, czyli o 3,3 proc. mniej niż rok wcześniej.

Po raz pierwszy od 2013 r. nastąpiła redukcja. Mówią to wyniki spisu inwentarza żywego z 1 grudnia 2021 r. w USA i z 1 stycznia 2022 r. w Kanadzie.

Niższa populacja świń w USA, która spadła o 4,0 proc. do 74,20 mln zwierząt, była wyłącznie odpowiedzialna za ogólny spadek. Z drugiej strony kanadyjscy rolnicy powiększyli swoje stado świń o umiarkowane 0,6 proc. do 14,11 mln zwierząt.

Nie było jednak prawie żadnych różnic w liczbie utrzymywanych świń hodowlanych i loch. Stado w USA 6,18 mln, a w Kanadzie 1,26 mln były w dużej mierze na poziomie z poprzedniego roku.

Mniej bydła

W 2021 r. w obu krajach nastąpił spadek pogłowia bydła. Według danych USDA, całe stado w Ameryce Północnej liczyło na przełomie roku prawie 103 mln sztuk. Było to 1,95 miliona sztuk lub 1,9 proc. mniej niż rok wcześniej. Farmerzy amerykańscy zredukowali stado o 2,0 proc. do 91,90 mln sztuk bydła, a kanadyjscy o 0,5 proc. do 11,10 mln sztuk.

Podczas gdy kanadyjskie stado krów mlecznych liczące 979 200 sztuk pozostało prawie stabilne w porównaniu z poprzednim rokiem, w USA spadło o 67 400 lub 0,7 proc. do 9,38 miliona sztuk.

Mniej owiec i wszystkich gatunków mięsa

Na przełomie roku oba kraje Ameryki Północnej hodowały razem 5,89 miliona owiec i jagniąt, w poprzedniego porównaniu do roku oznaczało to spadek o 74 tys. zwierząt, czyli 1,2 proc. Wynikało to ze zmniejszenia stada w USA, o ponad 100 tys. zwierząt, czyli 2,0 proc. Z kolei kanadyjscy hodowcy zwiększyli swoje pogłowie tych zwierząt o około 31 000 zwierząt lub 3,9 proc. do 822 tys. sztuk.

W lutowej prognozie USDA zakładało, że w 2022 r. krajowa produkcja baraniny spadnie o 2,2 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. W przypadku produkcji wieprzowiny i wołowiny oczekiwano spadku o odpowiednio 0,6 proc. i 2,8 proc.