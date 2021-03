Systemy jakości – wysoka jakość mięsa i dobrostan zwierząt

Systemy jakości dają konsumentowi nie tylko pewność wysokiej jakości i powtarzalności produktu, ale i informację na temat odpowiedniego traktowania zwierząt, co w czasach rosnącego nacisku na podnoszenie dobrostanu ma duże znaczenie.

Podczas warsztatów kulinarnych „Bitwa na smaki” zorganizowanych przez Związek Polskie Mięso w ramach kampanii „Pewne jest jedno - Polskie Mięso. Najlepsze w kuchniach świata”, Witold Choiński, prezes ZPM, omówił kwestię systemów jakości wskazując, że dają one konsumentowi nie tylko pewność wysokiej jakości i powtarzalności produktu, ale i informację na temat odpowiedniego traktowania zwierząt, co obecnie ma duże znaczenie.

– Po przystąpieniu do Unii Europejskiej Polska zaczęła nadrabiać stracony czas jeśli chodzi o systemy jakości, o jakość mięsa. W innych krajach, jak Niemcy czy Francja, systemy jakości powstały już kilkadziesiąt lat temu, jednak my tak naprawdę dopiero po przystąpieniu do UE zaczęliśmy w tym kierunku podążać – mówił Witold Choiński.

W Polsce istnieje kilka systemów jakościowych w Polsce m.in. QMP dla wołowiny, PQS dla wieprzowiny i QFP dla drobiu, jak wskazał. Systemy te można określić jako prywatne, ponieważ stworzone zostały przez producentów i organizacje zrzeszające producentów. Ponadto mamy systemy unijne, związane głównie z pochodzeniem produktu.

– W Unii Europejskiej działa około 300 systemów jakości, w Polsce 4. To pokazuje jak dużo mamy jeszcze do nadrobienia – wskazał Choiński. – Co tak naprawdę daje system jakości? System jakości daje konsumentowi pewność m.in. powtarzalności produktu. PQS, czyli system dotyczący wieprzowiny powstaje od samego początku, czyli od doboru ras, przez odpowiednie utrzymanie zwierząt, ich żywienie i powstępowanie z nimi na każdym etapie, tj. produkcji, transportu, postępowania przedubojowego i później poubojowego. Te wszystkie czynniki powodują, że produkt jest wysokiej i powtarzalnej jakości – zaznaczył.

Prezes Związku Polskie Mięso odniósł się również do dość zarzutów złego traktowania zwierząt gospodarskich w Polsce wskazując, że systemy jakości zapewniają odpowiednie postępowanie ze zwierzętami.

– Systemy jakości dają również to, że postepowanie ze zwierzętami musi być odpowiednie. Zresztą, żeby uzyskać wysoką jakość mięsa, niezależnie jakiego, czy to będzie wieprzowina, czy jakiś inny gatunek mięsa, zacząć należy przede wszystkim od postępowania ze zwierzętami. Jeśli zwierzęta źle się traktuje to mięso będzie złej jakości, będzie miało wady jakościowe, które powodują, że mięso nie nadaje się do przygotowania wielu produktów. Zaletą systemów jakości i celem, do którego dążą producenci i przetwórcy, jest to żeby zwierzęta były traktowane jak najlepiej, bo to gwarantuje, że mięso na samym końcu będzie wysokiej jakości – mówił Witold Choiński.