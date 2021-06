Szwecja planuje wprowadzić etykietę antybiotykową dla produktów mięsnych

Według doniesień medialnych rząd w Sztokholmie zlecił badanie w celu przeanalizowania wykonalności i korzyści takiego etykietowania mięsa krajowego.

Celem jest wyjaśnienie konsumentom, czy i ile antybiotyków używano podczas chowu i tuczu zwierząt gospodarskich.

Szwedzki minister środowiska Per Bolund potwierdził te przemyślenia rządu. Uzasadniał to z jednej strony prawem konsumenta do odpowiedniej informacji przy podejmowaniu decyzji zakupowej.

Według ministra, z drugiej strony Szwecja chce wnieść dalszy wkład w międzynarodową walkę z opornością na antybiotyki. Zdaniem ministra pandemia koronowirusa również przyczyniła się do dyskusji na temat etykiety antybiotykowej.

Podczas gdy wirus jest przyczyną obecnego kryzysu, następny kryzys może wywołać bakteria. Szerokie spektrum skutecznych antybiotyków byłoby najlepszą ochroną przed ciężkimi chorobami i nowymi pandemiami - wyjaśnił minister.