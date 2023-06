Od kilku dni w mediach społecznościowych pojawiają się sygnały mocno niepokojące hodowców i wielbicieli kotów. Mowa tu o informacjach dotyczących rzekomego pojawienia się nieznanej, śmiertelnej choroby. Co wiemy na jej temat?

Według danych pochodzących z mediów społecznościowych choroba jest śmiertelna, a na dzień dzisiejszy nie znamy na nią lekarstwa. Dotyka zwierzęta zarówno wychodzące, jak i utrzymywane w zamknięciu. Atakuje zarówno zwierzęta młode, jak i starsze, cierpiące na dolegliwości przewlekłe, ale także zupełnie zdrowe.

"

Na razie nie mamy oficjalnego potwierdzenia faktycznego występowania choroby, jednak nieoficjalnie od lekarzy weterynarii słyszymy, że rzeczywiście w ostatnich dniach pojawiły się liczne przypadki występowania u zwierząt niepokojących objawów.

Jakie są objawy nieznanej choroby kotów?

Hodowców i właścicieli kotów powinny zaniepokoić takie objawy jak:

ciężki oddech

asymetria źrenic (różna wielkość poszczególnych źrenic)

brak reakcji źrenic na światło

sztywność mięśni

zaburzenia koordynacji ruchowej

niedowład kończyn

apatia

podwyższona temperatura ciała

Winna grypa ptaków?

Jedną z teorii dotycząca pochodzenia zarazy mówi o tym, że odpowiada za nią wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI). Do zakażanie miałoby dochodzić poprzez kontakt z surowym mięsem ptaków pochodzących z zakażonych stad. Informację tę stanowczo zdementował jednak Główny Lekarz Weterynarii:

Na chwilę obecną, nie ma żadnych dowodów, a w szczególności wyników badań laboratoryjnych, które mogłyby stanowić przesłankę do twierdzenia, że opisywane w mediach objawy, obserwowane u kotów, wynikają z zakażenia wirusem grypy ptaków i nastąpiły po zjedzeniu surowego mięsa jakiegokolwiek gatunku zwierzęcia rzeźnego, znajdującego się w legalnym obrocie, a pozyskanego w zatwierdzonych rzeźniach, w których przeszły badania przed - i poubojowe. Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt, dotychczas na świecie potwierdzono jedynie 2 przypadki zakażenia kotów domowych, wirusami grypy ptaków – poinformował Główny Lekarz Weterynarii

A może winne insektycydy?

W mediach społecznościowych pojawiły się też głosy mówiące o tym, że „koci pomór” to tak naprawdę efekt zatrucia insektycydami stosowanymi do zwalczania populacji komarów. Wskazywać miałby na to fakt, że większość zachorowań pojawiła się w dużych miastach, gdzie wykonuje się takowe zabiegi. Teoria ta wydaje się jednak mało realna, biorąc pod uwagę że choroba w równym stopniu dotyka zarówno zwierzęta wychodzące, jak i te utrzymywane wyłącznie w domach,

Na chwilę obecną to wszystko co wiemy o niepokojącej chorobie. Miłośników kotów zachęcamy do tego, by ograniczyć kontakt zwierząt z środowiskiem zewnętrznym, i mimo wszystko – pomimo komunikaty GLW, na wszelki wypadek wyeliminować możliwość spożywania surowego mięsa, zwłaszcza drobiowego. Jeżeli u naszych futrzaków zaobserwujemy niepokojące objawy, niezwłocznie udajmy się z nimi do lekarza weterynarii.