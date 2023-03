W rozmowie z Farmer.pl Janusz Pacyna – Prezes Zarządu Agrifirm Polska wspomina początki funkcjonowania firmy w kraju oraz dzieli się planami na przyszłość.

„Farmer”: Jakie były początki Agrifirm w Polsce?

Janusz Pacyna: Agrifirm dostarczał premiksy do wytwórni pasz w Szamotułach, gdzie teraz mieści się centrala firmy. Lata 90-te były z jednej strony czasem dynamicznego rozwoju branży paszowej, z drugiej jednak wiele zakładów znajdowało się w fatalnej kondycji. Zakład w Szamotułach należał niestety do tej drugiej grupy firm. W tej sytuacji Agrifirm zainwestował środki finansowe i wszedł w posiadanie spółki. Rozmowy na ten temat prowadzone były już w ostatnim kwartale 1997 roku, formalnie jednak za datę powstania Agrifirm Polska przyjmuje się rok 1998.

F: Jakie były kluczowe momenty dla rozwoju firmy?

JP: Oczywiście poza zainicjowaniem działalności firmy w kraju, były dwa takie momenty. Pierwszy z nich to lata 2007 i 2008, czyli zakup zakładu w Topoli Wielkiej i przejęcie wytwórni w Margońskiej Wsi. Wtedy to daliśmy pierwszy sygnał dla rynku, że interesuje nas coś więcej niż tylko lokalne działanie. Drugi kluczowy etap to 2016 rok, kiedy to zakupiliśmy zakład w Płośnicy w województwie warmińsko - mazurskim, a później wytwórnię w Bedlnie Radzyńskim na Lubelszczyźnie. To pozwoliło nam skutecznie funkcjonować na obszarze większej części kraju. Taka była zresztą strategia firmy. Nie skupialiśmy się na zakupie dużych spółek. Naszym celem była możliwość zwiększenia obszaru działalności firmy, tak aby być bliżej hodowców, na terenach charakteryzujących się największym pogłowiem zwierząt. Jednocześnie już w momencie zakupu poszczególnych wytwórni wiedzieliśmy, że będziemy chcieli je rozbudować i inwestować w nowoczesne rozwiązania technologiczne. Świadczą o tym liczby: w 2007 roku produkowaliśmy około 80-90 tys. ton pasz rocznie. Dziś jest to ok. 600 tys. Ten dynamiczny wzrost nie wynikał z akwizycji, bo tak jak wspominałem przejmowaliśmy mniejsze zakłady produkujące od kilkunastu do max. 40 tys. ton pasz rocznie. To dzięki ciężkiej pracy wszystkich pracowników, poczynionym inwestycjom, a przede wszystkim rosnącemu zaufaniu wśród klientów rośliśmy znaczniej szybciej niż rynek.

F: A jakie były Pana początki w Agrifirm Polska?

JP: Pracę w firmie rozpocząłem dokładnie 1 lutego 2007 roku, czyli właśnie mija 16 lat w Agrifirm Polska. Byłem wówczas przedstawicielem w wytwórni w Topoli Wielkiej i wraz z jej przejęciem zostałem pracownikiem Agrifirm. Moja praca w branży paszowej zaczęła się jednak znacznie wcześniej, bo w 1998 roku. Przez 9 lat zajmowałem się nie tylko sprzedażą i dystrybucją pasz, ale także doradztwem i poszukiwaniem nowych rynków zbytu. Po przejęciu zakładu przez Agrifirm, ówczesny prezes Otto van der Linden oprócz odpowiedzialności sprzedażowej powierzył mi także czynności operacyjne w zakładzie w Topoli Wielkiej. Po ponad dwóch latach ten sam prezes powierzył mi funkcję kierownika działu trzody i dystrybucji na terenie całej Polski. W 2013 roku wraz ze zmianą na stanowisku prezesa doszło do restrukturyzacji spółki. Wówczas kolejny już prezes John Dortmans powierzył mi funkcję dyrektora handlowego. Odpowiadałem już nie tylko za sprzedaż pasz dla trzody, ale również za sprzedaż pasz dla drobiu, które do dziś stanowią główny filar firmy. W międzyczasie wspólnie z zespołem handlowym przejęliśmy sprzedaż premiksów i dodatków od należącej do grupy spółki Vitamex. To również było nowe doświadczenie. W 2016 roku awansowałem na stanowisko Country Managera, odpowiadając już nie tylko za dział handlowy, ale również za dział operacyjny oraz za przebudowę i stworzenie działu zakupu surowców oraz rozbudowę działu jakości i żywienia/ recepturowania. Natomiast od 2018 roku piastuję obecne stanowisko.

Prezes Zarządu Agrifirm Polska - Janusz Pacyna

F: Jak przez ten cały czas zmieniał się rynek paszowy?

JP: Przez te lata rynek zmieniał się bardzo dynamicznie. Obserwowaliśmy bardzo dużo konsolidacji, przejęć, powstawały też nowe zakłady produkcyjne. Kolejny rodzaj zmian to postępująca integracja produkcji oraz zmiany trendów konsumenckich. Dziś firmy paszowe nie tylko produkują pasze, koncentraty czy premiksy i dostarczają doradztwo w tym zakresie, ale prowadzą również działalności wspierające w obszarze całego łańcucha produkcji zwierzęcej, począwszy od wiedzy na temat budowy, wyposażenia ferm, ofercie odpowiednich piskląt czy prosiąt, a skończywszy na bardzo bliskiej współpracy z zakładami ubojowymi. Patrząc natomiast pod kątem klientów, na pewno zmienia się struktura ich produkcji. Na początku lat dwutysięcznych znacząca część sprzedaży opierała się na sieci dystrybucji, czyli miało miejsce bardzo duże rozdrobnienie hodowli. Dziś ta gałąź handlu została bardzo ograniczona, głównie do pasz dla chowu przydomowego. O tym jak zmienił się rynek świadczy również kwestia importu warchlaków. Kilkanaście lat temu, gdy na rynku polskim rozpoczynał się import czy handel warchlakami, dominowały partie wielkości 150 – 250 zwierząt. Dziś nie spotyka się transakcji mniejszych niż 1000 czy 1500 warchlaków dostarczanych w tym samym dniu do jednego gospodarstwa. Jeszcze bardziej dynamicznie rozwijał się rynek drobiarski. Dzisiaj około 80 proc. sprzedaży trafia do producentów utrzymujących powyżej 80 tys. brojlerów kurzych.

F: A jakie wyzwania stoją w najbliższych latach przed rynkiem pasz?

JP: Wbrew powszechnej opinii rynek paszowy to wymagający biznes. Owszem, generuje on duży obrót, ale przy bardzo niskiej marżowości, a jednocześnie cechuje się dużym ryzykiem, podatnością na dynamiczne zmiany cen surowców oraz występowaniem zagrożeń, przykładowo ASF, ptasia grypa. W tym momencie, a konkretnie od 24 lutego ubiegłego roku, oczekiwalibyśmy przede wszystkim stabilizacji kosztowej surowców, które stanowią około 90 proc. kosztu produkcji pasz. Ich ceny potrafią na przestrzeni kilku dni zmienić się znacząco. Wymaga to od nas dużej elastyczności w momencie podejmowania decyzji o ich zakupie i to właśnie jest jedno z największych wyzwań. Kolejne to trendy związane z podwyższonym dobrostanem zwierząt oraz dążenie do ograniczenia wpływu produkcji zwierzęcej na środowisko. To są wyzwania, z którymi nie tylko nasza firma, ale cały rynek musi się w najbliższym czasie zmierzyć.

F: Jakie są plany dalszego rozwoju dla Agrifirm Polska?

JP: Jeżeli chodzi o plany rozwoju nasza firma nie działa w perspektywie miesięcy, czy roku. Nasza strategia rozwoju opiera się o plany minimum czteroletnie. Obecnie do 2024 roku chcemy przede wszystkim zwiększać swoją obecność na rynku pasz dla bydła. O ile w Holandii w Agrifirm pasze dla bydła stanowią większość naszej produkcji, to w przypadku Polski jest to zaledwie kilka procent. Drugi aspekt to szeroko pojęta cyfryzacja, którą wdrażamy nie tylko w naszych zakładach, ale też na fermach, projektując dla naszych klientów aplikacje, takie jak chociażby Polutry Next w hodowli drobiu. Ich celem jest z jednej strony wsparcie hodowcy w optymalizacji kosztów żywienia, a z drugiej zaś ograniczenie negatywnego wpływu hodowli na środowisko. Kolejne cele to inwestycje w ograniczenie emisyjności naszej produkcji. I tu znów mowa nie tylko o samych zakładach produkcyjnych, ale także o fermach. Poprzez pomoc w inwestycjach i fachowe doradztwo, chcemy pomóc hodowcom w ograniczeniu wpływu ich produkcji na środowisko. Oczywistym celem jest także dalszy wzrost udziału produktów naszej firmy w rynku paszowym.