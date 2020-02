25 tysięcy świń w chowie bez antybiotyków

Mięso z chowu bez antybiotyków, to hasło, które dobrze kojarzy się konsumentom, zaczyna być również promowane przez ogromne koncerny jak KFC czy McDonalds. To oznacza, że rozpoznawalność tego tematu z czasem będzie rosła i może osiągnąć poziom standardu, którego będą oczekiwali konsumenci. Uwagę na ten wątek zwraca również Thomas Brunner, Austriak, który założył fermę świń Tomasziwka na Ukrainie, właśnie w systemie chowu bez użycia antybiotyków.

Podczas konferencji PigCongress, która odbyła się pod koniec stycznia w Tarnowie Podgórnym, jednym z zaproszonych prelegentów był właśnie wspomniany Thomas Brunner, Całe życie był związany z doradztwem skierowanym dla ferm trzody chlewnej. Na pewnym etapie swojej działalności postanowił założyć własną fermę, jednak nie w Austrii, tylko Ukrainie.

Jak sam tłumaczył, ze względów na niższe koszty pracy, dobre warunki agrotechniczne, dostępność ziemi uprawnej i brak nasilenia produkcji trzody chlewnej w obranym na inwestycję regionie. Ostatni element był niezwykle ważny ze względu na typ produkcji, który miał być prowadzony w systemie chowu bez antybiotyków. Założenia tej produkcji wymagają wysokiego statusu zdrowotnego zwierząt, dobrej profilaktyki, wysokich standardów zarządzania stadem i kompleksowego planu bioasekuracji dla całego obiektu, tym bardziej gdy dany kraj również jest dotknięty wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Ukraińska Tomasziwka liczy w sumie 25 tys. świń i mija już osiem lat działalności obiektu w systemie chowu bez antybiotyków. Jak wyjaśniał Brunner - Zwierzęta nie otrzymują antybiotyków wraz z paszą, w razie konieczności leczenia antybiotyki są podawane indywidualnie. Nasze statystyki mówią, że średnio 2 proc. świń na naszej fermie otrzymało antybiotyk w iniekcji, a w zeszłym roku udało nam się jeszcze obniżyć ten wynik do 1 proc.

Elementy decydujące o powodzeniu projektu to przede wszystkim dostosowana i wysokiej jakości pasza. - Ten typ produkcji udaje się dzięki kilku czynnikom, bardzo dobrej jakościowo paszy, z dużym naciskiem na paszę dla macior i prosiąt, dobrostanowi utrzymania zwierząt i przede wszystkim dzięki dobremu zarządzaniu stadem i opiece ludzi nad zwierzętami. Zawsze powtarzam swoim pracownikom, że jeśli nie będą obserwować zwierząt nie będą wiedzieli co się z nimi dzieje. Z kolei antybiotyki nie rozwiązują problemów stada, a jedynie je maskują – powiedział Brunner.

Ukraina ma ograniczone możliwości eksportowe, ze względu na ASF. Jednak mięso z chowu bez antybiotyków jest cenione na zachodzie Europy, podkreślał Brunner. - Potrzebują go szpitale, osoby starsze, dzieci. Przykładowo w Holandii konsumenci są w stanie zapłacić 100 proc. więcej za taki produkt. Zachęcam, by starać się ograniczać antybiotyki w swoich stadach, robić to stopniowo. Na pewno w mniejszych stadach, gdzie presja chorób jest niższa, będzie to łatwiejsze.