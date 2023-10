Zwiększone koszty i spadający popyt spowodowały, że Group WH poniosła straty o równowartości ponad 520 mln euro w USA i Meksyku. Doprowadziły do tego trudne warunki biznesowych w USA w pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 roku.

Spółka dominująca nie oczekuje poprawy do końca roku

Według National Farmer, w swoim najnowszym niezbadanym raporcie kwartalnym spółka dominująca Smithfield Foods również spodziewa się, że to niekorzystne otoczenie biznesowe utrzyma się przez pozostałą część roku.

Mniejszy popyt i spadek cen wieprzowiny w USA

Całkowita sprzedaż spadła o 4,5 proc., do równowartości około 18 mld dolarów amerykańskich. Tłem był osłabienie popytu i późniejszy spadek średnich cen wieprzowiny w USA o 17,7 proc. do 1,40 dolara za kilogram. Jednak w Europie średnia cena tusz w państwach członkowskich wzrosła o 29,3 proc., do 2,34 euro (równowartość około 2,54 dolara) za kilogram w tym samym okresie, w związku z zaostrzeniem podaży.

Producent planuje działania naprawcze

Teraz producent wieprzowiny chce zoptymalizować przemysłowy łańcuch wartości, aby przezwyciężyć krótkoterminowe wyzwania finansowe. Ponadto chce dostosować asortyment produktów, rozbudować sieć sprzedaży oraz udoskonalić zarządzanie cenami i kontrolę kosztów.