Amerykanie mają szczepionkę na ASF, ale chyba nikt z niej nie skorzysta

Naukowcy w USA opracowali skuteczną szczepionkę na ASF, a władze kraju chcą ją wprowadzić do zastosowania. Ani Kanada, ani Europa nie będą jednak nią zainteresowane.

Jak donosi portal pigbusiness.nl, amerykańska szczepionka na ASF nie wywołała światowej euforii i inne kraje odnoszą się do tego rozwiązania z rezerwą. Ze względu na obowiązujące prawo, produkt nie ma raczej szans na zastosowanie w Europie i w Kanadzie.

Amerykańska szczepionka bazuje na atenuowanych, a więc sztucznie wyhodowanych i specjalnie osłabionych wirusach, które wstrzyknięte zdrowym zwierzętom powodują u nich wykształcenie odporności. Wyniki przeprowadzonych testów na żywych zwierzętach są bardzo zachęcające, bowiem szczepionka okazała się bezpieczna dla świń i w pełni skuteczna w ochronie przed ASF. Co warte odnotowania – zaszczepione zwierzęta dobrze znosiły zabieg i nie miały nawet gorączki.

Problem jednak w tym, że w razie późniejszego badania nie można jednoznacznie rozstrzygnąć, czy przeciwciała w organizmie świni to tylko efekt szczepienia, czy efekt prawdziwej infekcji. Poza tym, wirus w szczepionce to wciąż żywy choć osłabiony wirus, który dąży do zakażenia. Z tych przyczyn wprowadzenie szczepionki do użycia w Kanadzie czy Europie nie wydaje się możliwe, ponieważ koliduje z przepisami prawa (dotyczącymi choćby bezpieczeństwa żywności), i rodzi obawy, co do konsekwencji.

Faktycznie cały świat od lat oczekuje na szczepionkę innego rodzaju. Chodzi o szczepionkę tzw. markerową, czyli taką która pozostawia ślad i przy badaniu zwierząt daje pewność, czy mamy do czynienia ze świnią szczepioną, czy też chorą. Prace nad takim produktem nie przyniosły jednak na razie sukcesu. Gdyby udało się taką szczepionkę opracować, wówczas można byłoby ją wprowadzić do użycia na całym świecie i na mocy międzynarodowych porozumień egzekwować obowiązek szczepienia.

Mimo to amerykański urząd ds. ochrony zdrowia USDA prowadzi negocjacje z firmą farmaceutyczną na temat praw do wprowadzenia szczepionki na rynek. ASF nie dotarł do Stanów Zjednoczonych, ale rząd postanowił „dmuchać na zimne” i dofinansował badania nad szczepionką. Wydaje się, że opracowane rozwiązanie to rodzaj planu awaryjnego na wypadek faktycznego zagrożenia.