Amerykańscy rolnicy utrzymują więcej świń niż kiedykolwiek wcześniej

To, jak długo trwa boom eksportowy do Chin utrzymają się wysokie ceny świń, zależy to również od USA.

Produkcja trzody chlewnej szybko rośnie, a amerykańscy rolnicy znacznie zwiększyli ich pogłowie w 2019 r. Mają najwięcej świń od 1943 r.

Podczas gdy hodowcy zwierząt w Niemczech zmniejszyli swoje stada świń o dwa procent w listopadzie w porównaniu do 2018 roku rolnicy w USA nadal zwiększali swoje stada. 1 grudnia 2019 r. Ministerstwo rolnictwa USA (USDA) ogłosiło, że w amerykańscy rolnicy mieli ogółem 77,34 mln świń. Było to 2,27 miliona zwierząt, czyli trzy procent więcej niż dwanaście miesięcy wcześniej. W ciągu ostatnich pięciu lat pogłowie wzrosło łącznie o 14,1 procent.

Ceny trzody chlewnej w USA są znacznie niższe niż w UE. Podczas gdy świnie w UE kosztowały nieco poniżej 2 euro / kg pod koniec grudnia, amerykańscy rolnicy nie otrzymali wtedy nawet 1 euro / kg. To sprawia, że ​​wieprzowina amerykańska jest tańsza na rynkach światowych niż towary unijne. Jednak do sierpnia 2019 r. ceny trzody chlewnej w USA wynosiły od 1,50 do 1,60 euro / kg.

Wzrost nastąpił we wszystkich kategoriach. Liczba prosiąt ważących mniej niż 23 kg wzrosła o 1,2 procent rok do roku do 22,13 milionów. Nastąpił 1,7 procentowy wzrost pogłowia warchlaków o wadze do 54 kg do 19,70 milionów zwierząt.

Największy wzrost o 5,6 procent do 29,05 milionów sztuk odnotowano w przypadku tuczników. Według USDA wzrosła także liczba macior hodowlanych. W tym przypadku nastąpił wzrost o 2,1 procent do 6,46 miliona zwierząt.

Liczby te wskazują na dalszy wzrost produkcji wieprzowiny w USA. Ministerstwo szacuje, że do maja 2020 r. w sumie wyprosi się 6,28 miliona macior. Byłoby to o 0,7 procent więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Ponadto stale rośnie produktywność macior. W ostatnim odnotowanym okresie od września do listopada 2019 r. urodziło się średnio 11,1 prosiąt na miot, czyli o 3,1 procent więcej zwierząt niż w porównywalnym okresie poprzedniego roku, czyli więcej niż kiedykolwiek wcześniej.

W połowie grudnia eksperci USDA przyjęli, że produkcja wieprzowiny w USA w 2020 r. Wzrośnie o około 447 000 ton, czyli o 3,6 procent do 13 milionów ton w porównaniu z rokiem poprzednim. Zdaniem ministerstwa duża część wyprodukowanego dodatkowego mięsa powinna zostać sprzedana za granicą.

Oczekuje się, że eksport wzrośnie o 363 000 ton lub o 12,8 procent do 3,22 miliona ton. Dostawcy wieprzowiny z USA zwracają uwagę w szczególności na Chiny, ponieważ niedawno uzgodniono pierwszą część dwustronnej umowy handlowej między tymi dwoma krajami, która daje większe możliwości sprzedaży do Chin.