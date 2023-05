W 2022 r. Argentyna zwiększyła produkcję wieprzowiny do rekordowych 723 388 ton; Fot. Shutterstock

Argentyna w 2022 roku zwiększyła produkcję wieprzowiny o 3,9 proc., co jest rekordem. Argentyńskie Ministerstwo Rolnictwa, Hodowli i Rybołówstwa poinformowało, że sektor trzody chlewnej wyprodukował w ubiegłym roku 723 388 ton mięsa.

Liczba zwierząt poddanych ubojowi również wzrosła o 2,4 proc. do 7 666 022 sztuk w tym samym okresie 2021 r. Według oficjalnych danych, trend ten był widoczny również na początku tego roku.

W ciągu pierwszych 2 miesięcy 2023 r. przetworzono 1,2 mln świń. Liczba ta jest o 10,6 proc. wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy to przetworzono 1,1 mln trzody chlewnej. Jednak eksport wieprzowiny spadł o 80 proc., do 9400 ton w 2022 r. Chiny znacznie ograniczyły import z Argentyny w drugim półroczu. Przy większej dostępności mięsa wieprzowego spożycie wieprzowiny na mieszkańca Argentyny wzrosło o 6,1 proc. w 2022 r. To nowy rekord.

Ożywienie popytu zewnętrznego powinno pozostawić argentyński sektor trzody chlewnej na ścieżce wzrostu. Nowe ogniska afrykańskiego pomoru świń w Chinach mogą zwiększyć poziom eksportu do poziomu sprzed pandemii.

Najważniejsze regiony produkcyjne w Argentynie

Rejon Kordoby odnotował największą liczbę zwierząt przeznaczonych do uboju (341 000), a następnie Buenos Aires (322 000); Santa Fe (196 000), Entre Rios (107 000) i San Luis (61 000). W tych 5 regionach utrzymywane jest 88,4 proc. całego stada świń. Udział ten utrzymuje się na stabilnym poziomie od 5 lat. Jednak wszystkie prowincje wysyłają świnie na rzeź do ubojni przemysłowych w Argentynie.

Średnia roczna stopa wzrostu 3,4 proc.

Naukowcy Juan Manuel Garzón i Lautaro Sibilla z Instytutu Studiów (IERAL) Fundacji Śródziemnomorskiej stwierdzili, że w ostatnich latach produkcja trzody chlewnej w Argentynie stale rośnie. Według nich kraj zwiększa w latach 2018-2023 produkcję trzody chlewnej średniorocznie o 3,4 proc.

Obecnie w Argentynie jest 414 rzeźni, z czego 104 zajmują się ubojem bydła i trzody chlewnej. Około 60 koncentruje się wyłącznie na świniach, a około 250 na bydle.

Ciekawym przypadkiem jest Kordoba, gdzie zdecydowana większość firm zajmuje się ubojem trzody chlewnej i bydła. Spośród firm zajmujących się ubojem trzody chlewnej 82 proc, przetwarza trzodę chlewną i bydło. W Buenos Aires spośród 40 zakładów zajmujących się ubojem świń tylko 48 proc. prowadzi też ubój bydła.