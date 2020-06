ASF blisko granic kolejnego województwa

Jak wynika z danych opublikowanych przez GIW, w ostatnich dniach obecność afrykańskiego pomoru świń potwierdzono u dzika odstrzelonego na południowym skraju powiatu radomskiego, tuż przy granicy województwa świętokrzyskiego.

Dzika, w tkankach którego potwierdzono obecność wirusa ASF odstrzelono w gminie Iłża, na południowym krańcu powiatu radomskiego. Nieco ponad kilometr dalej przebiega granica dzieląca administracyjnie województwa mazowieckie i świętokrzyskie. Granica województw jest również granicą strefy czerwonej - miejsce odstrzału dzika znajduje się jeszcze w obszarze objętym ograniczeniami, jednak nieco ponad kilometr na południe rozpoczyna się obszar ochronny.

Kolejny raz mamy do czynienia ze sporym przeskokiem choroby: najbliższy przypadek choroby potwierdzono w lutym w okolicach Radomia.

To nie pierwszy raz kiedy ASF puka do granic województwa świętokrzyskiego. Kilkukrotnie przypadki pomoru potwierdzano również w powiecie janowskim należący do województwa lubelskiego, w niewielkie odległości od Wisły, która w tej części kraju stanowi granicę pomiędzy Lubelszczyzną, a Ziemią Świętokrzyską.

Oprócz wspomnianego przypadku choroby, potwierdzono również 46 innych zachorowań. Wystąpiły one w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, podkarpackim, lubuskim i wielkopolskim. Choroba pojawiła się w następujących regionach

Województwo warmińsko-mazurskie:

- powiat bartoszycki (gmina Bisztynek)

- powiat braniewski (gmina Pieniężno)

- powiat elbląski (gminy Elbląg i Gronowo Elbląskie)

- powiat giżycki (gmina Wydminy)

- powiat olecki (gminy Olecko, Świętajno)

- powiat olsztyński (gmina Barczewo, Biskupiec, Dobre Miasto, Dywity, Jeziorany)

- powiat ostródzki (gminy Łukta i Morąg)

Województwo podlaskie:

- powiat sokólski (gmina Krynki)

- powiat suwalski (gmina Raczki)

Województwo lubelskie:

- powiat biłgorajski (gmina Biszcza)

- powiat chełmski (gmina Kamień)

- powiat krasnostawski (gmina Kraśniczyn)

- powiat rycki (gmina Dęblin)

- powiat tomaszowski (gminy Łaszczów i Tomaszów Lubelski)

- powiat zamojski (gminy Skierbieszów i Sułów)

Województwo podkarpackie:

- powiat przeworski (gmina Adamówka)

Województwo lubuskie:

- powiat wschowski (gmina Sława)

- powiat zielonogórski (gminy Czerwieńsk, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zielona Góra)

Województwa wielkopolskie:

- powiat leszczyński (gmina Włoszakowice)

W omawianych przypadkach obecność choroby potwierdzono u 53 dzików. Od początku roku potwierdzono 2584 przypadki ASF. Oznacza to, że już dziś łączna liczba zakażeń jest wyższa niż w całym 2019 roku.